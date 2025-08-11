11일 제1회 부산과학기술인 정책포럼 개최

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 해양수산부 부산 이전, 북극항로 개척 등을 계기로 부산을 글로벌해양허브도시로 발전시키기 위한 방안마련을 위해 지역 과학기술인들이 머리를 맞대는 시간이 마련됐다.

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)은 11일 ‘제1회 부산과학기술인 정책포럼’을 개최했다. 포럼에는 한국과학기술단체총연합회 부산울산지역연합회, 부산과학기술협의회, 대한여성과학기술인회 부산울산경남지부, 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 동남권 등 50여명의 지역 과학기술인이 참석했다.

이날 포럼은 ‘글로벌 해양 허브도시 도약’을 주제로 기조발제에는 신형철 극지연구소 소장, 김세원 한국해양수산개발원(KMI) 항만정책·운영연구실장, 채준원 BISTEP 사업기획본부장 등이 발표자로 나섰다. 기조 발제를 통해 ▷북극항로 개척 현황 ▷부산항 미래 발전 방향 ▷부산시 해양분야 연구개발 사업 추진체계 등이 공유됐다.

뒤이어 지역 과학기술자들의 북극항로를 주제로 한 토론도 이어졌다. 기존 북극항로에 대한 논의가 해운 및 항만 분야에서 주로 이뤄지던 것과 달리 조선기자재, 수산, 해양신소재, 문화 등의 부문에서도 토론이 오갔다.

오우준 한국조선해양기자재연구원(KOMERI) 책임연구원은 “북극항로가 열리는 것은 부산 쪽에 있는 조선기자재 기업들이 판로를 확보할 기회”라고 말했다.

뒤이어 서성호 한국과학기술단체총연합회 부산울산지회 부회장은 “(최근 미국과 관련해) 조선이나 방산 부문의 마스가(MASGA, 미국 조선을 다시 위대하게)와 함께 마하(MAHA, 미국을 다시 건강하게)라는 키워드가 헬스케어 부문에서 부상하고 있다”며 “수산 부문이 헬스케어 소재 부문과 연관이 클 것으로 예상되는 만큼 여러 관련 기관이 모여 연구·개발사업을 기획하면 좋겠다”고 강조했다.