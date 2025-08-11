[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항에 있는 한동대학교는 다음달 8일부터 12일까지 2026학년도 수시전형 원서접수를 진행한다.

신입생 전원을 자율전공으로 선발하는 한동대의 이번 수시전형 총 모집인원은 742명으로, 학생부교과 전형 235명, 학생부종합 전형 507명으로 구성된다. 지원자격이 충족되는 모든 전형에 복수지원이 가능하다.

주요 전형별 모집인원은 G-IMPACT인재 220명, 한동인재 100명(신설), 글로벌인재 75명(해외 출신자 대상) ,대안학교 90명(대안학교 출신 학생 대상), 선교사자녀 30명(신설) ,SW인재 7명 등이다.

올해 가장 눈여겨볼 사항은 신설된 ‘한동인재’ 전형과 ‘선교사자녀’ 전형이다.

‘한동인재’ 전형은 수능최저학력 기준을 적용하지 않고 교과 정성평가를 도입했으면 국내 정규고등학교 졸업자라면 지원이 가능하다.

‘선교사자녀’ 전형은 한동대학교의 설립 정신과 깊이 관련하여 마련된 전형으로, 국내외 교단·교회·단체에서 시무한 경험이 있는 선교사 자녀라면 지원할 수 있다.

올해 새롭게 신설된 ‘김종민 장학금’은 故김영길 초대 총장의 장녀인 김종민 씨의 이름을 딴 장학금으로, 수시 선교사자녀 전형 지원자 중 가장 우수한 입학생에게 총 4,400만원 상당의 장학금을 지원한다.

이는 4년간의 등록금·기숙사비·생활비 전액이 포함된 금액이다. 30년 전 믿음의 씨앗으로 시작된 한동대학교가 다음 세대의 선교적 리더를 세우는 사명을 감당할 수 있도록 마련된 장학금이다.

이 밖에도 ‘차세대 리더 장학금’, ‘에스겔 장학회 장학금’ 등을 통해 최우수 입학생들에게 각각 1,000만원씩 장학금이 지급된다.

합격자 발표는 10월 24일부터 단계별로 한다.

학생부교과 전형의 경우 한동인재·지역인재·농어촌학생 은 10월 24일 ,학생부교과는 12월 11일에 최종 합격자가 발표된다.

학생부종합 전형은 SW인재·대안학교는 11월 14일, G-IMPACT인재는 11월 28일, 기회균형·글로벌인재·선교사자녀·기초생활 및 차상위(정원외)·농어촌학생 II(울릉도·정원외)·장애인 등 대상자(정원외)는 12월 11일에 최종 합격자 발표가 이뤄진다.

김창욱 한동대 입학처장은 “세상은 한 전공에만 머물기엔 복잡해졌다”며 “무전공 선발과 자율전공이 AI 시대 인재의 잠재력을 키우는 핵심 제도”라고 강조했다.

이어 “30년간 전인교육으로 인성과 역량을 갖춘 글로벌 리더를 길러온 경험을 바탕으로, 세상을 변화시킬 인재를 한동대에서 만나길 바란다”고 말했다.