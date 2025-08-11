국가대표 AI 5팀, 줄줄이 관련 채용 시작 ‘AI 인재 쟁탈전’ 격화…“대기업 중심 재점화”

[헤럴드경제=차민주 기자] “출근 안 해도, 합격만 하면 2000만원 줍니다.” (뤼튼테크놀로지스), “합격하면 500만원 드립니다.” (놀유니버스)

수백·수천만원의 ‘합격 축하금’을 내걸고 인재 확보에 총력을 쏟고 있는 정보통신기술(ICT) 업계에 또 한번 채용 ‘큰 장’이 선다. 정부가 추진하는 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델’ 프로젝트를 계기로, 정예팀 5곳에 포함된 기업들이 잇달아 관련 인재 채용에 나섰다.

국가 AI 프로젝트 정예팀의 자존심을 건 기술 경쟁이 치열해지고 있는 만큼, 우수한 인재를 확보하기 위한 인재 쟁탈전도 격화될 것으로 보인다.

11일 업계에 따르면 정부가 주도하는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 선정 정예팀 5곳(네이버클라우드·SKT·LG경영개발원 AI연구원·NC AI·업스테이지) 모두 선정 발표일인 지난 4일을 기점으로 줄줄이 채용 공고를 내놓고 있다. 특히 ‘AI 개발자’를 중심으로 인재 채용 경쟁이 심화하는 모습이다.

구체적으로 지난 5일 네이버클라우드와 업스테이지는 각각 ‘멀티모달 거대언어모델(LLM) 개발자’, ‘WBL(World Best LLM) AI 연구 엔지니어’ 채용을 시작했다. 모두 AI 기술 경쟁력을 강화하기 위한 취지다.

지난 7일 LG AI연구원은 ‘독자 AI 파운데이션 모델 개발자 인턴십’ 채용에 나섰다. 지난 10일 NC AI는 ‘데이터 처리 개발자’, ‘AI 플랫폼 개발자’, ‘AI 서비스 프론트엔드 개발자’ 채용 공고를 등록했다. 이날 SKT도 ‘국책과제 수행 보안체계 운영 지원 직무’ 채용에 나선다.

업계에선 격화하고 있는 ‘AI 인재 쟁탈전’이 정부 프로젝트를 기점으로 한층 치열해졌다는 해석이 나온다. 앞서 올해 상반기 뤼튼테크놀로지·토스가 AI 관련 직무 채용에서 각각 합격 축하금 2000만원·면접비 1000만원을 지급하면서 업계 내 인재 쟁탈전이 심화된 바 있다.

한 업계 관계자는 “정부 주도 대규모 프로젝트로 인력 확보 쟁탈전이 대기업 중심으로 가속화되는 모습”이라며 “특히 멀티모달 LLM은 전문 인력이 적은 분야로, 쟁탈전 거셀 전망”이라고 했다.

또 다른 관계자는 “국책 사업은 단기 인재 확보에 집중돼, 신입 개발자 교육 등 장기적 인재 양성 체계가 소홀해질 위험이 있다”며 “정부 차원에서 중장기 육성 전략도 고민하길 바란다”고 했다.

한편, 정부는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 추진하고 있다. 이는 글로벌 AI 모델의 95% 이상 성능을 가진 독자 AI 모델 개발을 목표로 하는 국가사업이다. 국내 15개 팀에 대해 서면평가·발표평가를 진행한 후, 지난 4일 5개 팀을 선정했다. 선정 팀은 올해 정부로부터 그래픽처리장치(GPU), 데이터, 인력 채용 등에 대해 약 2000억원 규모의 예산을 지원받는다. 정부는 6개월마다 평가를 거쳐 2027년 상반기 최종 2팀을 선정하겠단 계획이다.