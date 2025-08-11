먹거리부스·플리마켓 등 풍성

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 원도심 상권 활성화를 위해 오는 15일, 예천읍 상설시장에서 맥주 페스티벌을 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 축제는 오후 3시부터 9시까지 상설시장 아케이드 구간과 주차장에서 진행된다.

오후 5시부터는 1000원 생맥주 판매를 시작하고 다양한 먹거리 판매로 관객들의 눈과 입을 가득 채울 예정이다.

접근성을 높이고자 4곳의 생맥주 부스를 운영한다.

18개 점포 상인들이 참여한 먹거리부스와 플리마켓에서는 닭강정과 치킨, 순대, 튀김류, 베트남전통음식, 컵과일, 마카롱, 꼬치 등 다채로운 음식을 맛볼 수 있다.

방문객들을 위한 다양한 이벤트와 공연도 준비돼 있다.

맥주 브랜드 맞추기, 맥주병 큰소리로 따기, 맥주 빨리 마시기, 수박 빨리 먹기 등이다

참가자들에게는 푸짐한 선물을 증정한다. 또한 윤혜리, 김이난, 조정화, 미아, 구자복 등 초청가수들의 공연도 빼놓을 수 없다.

군은 지난해 성공적인 행사에 힘입어 올해는 더욱 풍성한 즐길 거리와 먹거리를 준비해 방문객들을 맞이할 예정이다.

김학동 군수는 “이번 맥주페스티벌을 통해 원도심 상권에 활력을 불어넣고, 상권을 대표하는 여름축제로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.