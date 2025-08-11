11평형 60세대 25 ~ 8월 29일 모집

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시는 저소득계층의 주거 안정을 위해, 한국토지주택공사가 제공하는 영구임대아파트(옥동 주공 2)의 전용면적 26.37㎡(11평형) 60세대의 예비 입주자를 모집한다고 11일 밝혔다.

신청 자격은 모집공고일(2025. 8. 11.) 기준 안동시에 주민등록을 두고 거주하는 무주택 가구 구성원으로 생계·의료급여수급자, 국가유공자 및 유족, 위안부 피해자, 지원 대상 한부모가족, 북한이탈주민, 장애인등록증이 교부된 자 ,65세 이상 직계존속 부양자, 아동복지시설 퇴소자로서 시설장이 추천하는 자, 65세 이상 수급권자 또는 차상위 계층이다.

신청 기간은 25일부터 29일까지며, 주소지 읍․면․동 행정복지센터에서 접수한다.

접수 후 소득 및 자산(자동차, 주택 소유 여부 등) 조사를 거쳐 예비 입주자를 선정하며, 선정자는 퇴거 세대가 발생할 경우 순번에 따라 계약․입주하게 된다.

시는 영구임대아파트 예비입주자 중 생계․의료급여 수급자를 대상으로 입주보증금 무이자 융자지원과 공동 전기요금 지원을 통해 저소득계층의 주거 안정에 노력하고 있다.

안동시 관계자는 “임대주택 입주자 모집 시 대상자가 빠지지 않도록 다양한 경로로 적극적으로 홍보하고, 앞으로도 저소득계층의 주거 안정과 주거복지 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.