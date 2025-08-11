7000여 명 교민·방문객 몰려 뜨거운 관심보여

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 안동의료재단 안동병원은 지난 9~10일 미국 일리노이주 시카고에서 열린 ‘2025 시카고 한인 축제(Taste of Korea Chicago)’에서 ‘K-헬스투어’ 의료관광 프로그램을 선보이며 해외 동포 사회로부터 큰 호응을 얻었다.

이번 행사에서 7000여 명의 교민과 방문객이 안동병원 부스를 찾아, 맞춤형 의료와 관광을 결합한 프로그램에 높은 관심을 보였다.

‘K-헬스투어’는 공항 픽업 서비스부터 시작해 전담 컨시어지팀의 밀착 지원, 전문의의 직접 검사 및 판독, 신속한 검사 결과 제공 등을 포함한다.

또한 숙소와 식사, 유네스코 세계문화유산인 하회마을과 봉정사 탐방까지 연계해 건강검진과 관광을 동시에 즐길 수 있도록 구성됐다.

안동병원은 단순 의료관광을 넘어 참가자들이 지역에 일정 기간 머무르며 소비하는 ‘생활 인구’로 유입돼 숙박, 식사, 쇼핑 등 지역 경제 활성화에 이바지하는 선순환 모델을 추구하고 있다.

재미시카고한인간호사협회, 시카고한인여성회, 세계한인경제무역협회(World-OKTA) 등 현지 단체들은 “의료와 관광이 조화를 이루는 차별화된 구성과 연령층에 맞춘 정밀 검진, 휴식과 관광이 모두 포함된 점이 인상적”이라며 안동병원 ‘K-헬스투어’의 경쟁력을 높이 평가했다.

이번 성과는 닥터헬기, 권역응급의료센터, 권역심뇌혈관질환센터, 권역외상센터 등 국내 최고 수준의 중증 응급 의료 역량과 ‘2025 APEC 정상회의’ 협력 의료기관으로서의 국제적 신뢰가 바탕이 됐다.

안동병원은 이번 행사에서 시카고 현지 언론과의 인터뷰를 진행했으며, 지난 2월 체결한 시카고한인상공회의소와의 협력도 한층 강화했다.

이번 ‘K-헬스투어’ 프로그램은 앞으로도 해외 주요 한인사회와 협력해 확대할 계획이며, 한국 의료의 우수성과 지역경제 발전에 기여하는 모범 사례로 자리매김할 전망이다.

강신홍 안동병원 이사장은 “K-헬스투어는 방문객에게는 세계적 수준의 한국 의료를, 지역에는 경제 활력을 선물하는 이상적인 상생 모델”이라며 “앞으로도 지역사회와 해외 동포 모두에게 실질적인 도움이 되는 의료관광을 선도하며 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.