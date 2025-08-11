[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 지자] 경북 영주시가 올해 진행되는 인구주택총조사의 원활한 추진을 위해 11일부터 오는 22일까지 조사요원 85명을 모집한다고 밝혔다.

이번 조사는 11월 1일~18일 전국에서 동시 실시하는 국가 단위 대규모 통계조사로 인구·주택 현황을 종합적으로 파악해 정부와 지자체의 정책 및 개발 계획 수립에 활용된다.

모집 분야는 조사 업무 총괄 및 조사원 지도를 담당할 조사관리 요원 10명(조사관리자 8명, 조사지원 담당자 2명)과 현장 조사를 수행할 조사원 75명이다.

신청 자격은 만 18세 이상 영주시민이면 누구나 가능하며, 통계 조사 경험자, 전산 자격증 소지자, 저소득층, 다자녀 가구, 장애인, 국가유공자 등은 우대 채용된다.

신청 희망자는 영주시청 누리집 채용공고에서 응시원서를 내려받아 작성한 뒤 홍보전산실 정보관리팀에 방문 제출하거나 인구주택총조사 홈페이지에서 온라인으로 내면 된다.

최종 합격자는 8월 말 시 홈페이지를 통해 발표하며, 개별 통보도 병행할 예정이다.

김한득 홍보전산실장은 “인구주택총조사는 주요 정책 수립에 필요한 기초자료로 활용되는 만큼 조사요원의 역할이 매우 중요하다”며“조사의 성공적 추진을 위해 성실하고 책임감 있는 분들의 많은 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다.