상반기 영업익 31억원·매출 1조1595억원 하반기 AI 기술 접목 확대…AX센터 신설도

[헤럴드경제=신현주 기자] 리테일 테크 기업 컬리가 올해 상반기 사상 첫 반기 영업이익 흑자를 기록했다.

컬리가 11일 공시한 반기보고서에 따르면 올 상반기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 7.6% 증가한 1조1595억원으로 잠정 집계됐다. 같은 기간 영업이익은 115억원 개선된 31억원으로 창사 이래 첫 반기 흑자를 보였다.

2분기 매출은 전년 동기 대비 7.4% 증가한 5787억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 13억원으로 흑자 전환했다.

상반기 상각전영업이익(EBITDA)은 161억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 106.8% 신장한 수치다. 컬리 측은 매출 증대와 물류 생산성 효율화, 수익성 강화 등 전방위적 개선이 이뤄졌다고 설명했다. 같은 기간 전체 거래액(GMV)은 13.6% 늘어난 1조7062억원이었다.

컬리는 첫 반기 흑자 달성과 관련해 “주력 사업과 신사업 간 시너지를 통해 영업이익은 유지하면서 매출 증가율은 가속화할 수 있는 구조를 만든 것이 유효했다”고 밝혔다.

컬리의 주력 사업군인 식품 카테고리의 상반기 거래액은 11.5% 늘어났다. 뷰티컬리 역시 럭셔리 및 인디 브랜드 등 수요가 지속되면서 고른 성장을 유지했다

신사업 중에서는 풀필먼트서비스(FBK)를 아우르는 판매자배송상품(3P) 거래액이 전년 동기 대비 59.4% 늘어났다. 컬리는 FBK 경쟁력 강화를 위해 이달 초 경기도 안산에 ‘3PL 저온센터’를 새롭게 구축했다. 상품을 다각화하는 한편 패션 및 주방용품을 위주로 FBK 사업 경쟁력을 강화했다.

샛별배송 권역도 대폭 늘렸다. 신규 고객 수도 증가했다. 컬리는 지난해 2월 경주를 시작으로 포항, 여수, 순천, 광양, 광주 등 11개 지역에서 새롭게 샛별배송 서비스를 시작했다. 7월에는 제주도에서 하루배송 서비스를 오픈했다.

컬리는 하반기부터 AX 전환(AI Transformation)을 본격화할 방침이다. 이를 위해 지난달에는 AI 기반의 신사업 기획을 주도할 AX센터 조직도 신설했다. AX센터는 일하는 방식과 서비스 가치의 혁신을 추진할 계획이다.

김종훈 컬리 경영관리총괄(CFO)은 “올 상반기 핵심 사업 강화와 신사업 발굴에 집중한 결과 2분기 연속 흑자와 첫 반기 흑자라는 큰 성과를 이뤄낼 수 있었다”며 “영업이익을 유지하면서도 매출 증가율이 가속되는 만큼 지금의 추세가 더 확장되도록 노력하겠다”고 말했다.