[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 11일 대한무역투자진흥공사(코트라) 부산지원단과 지역 스마트제조 기계·부품 중소기업의 중국 시장 진출을 지원하기 위해 오는 10월 톈진·선전 지역에 파견할 ‘중국 스마트 제조 시장 무역사절단’ 참가기업을 이달 14일까지 모집한다고 밝혔다.

이번 무역사절단은 중국 내 스마트제조 시장 확대에 발맞춰 지역 기업의 수출 기반을 강화하고 중국 시장 판로를 개척하기 위해 마련됐다.

시에 따르면 중국은 최근 ‘14차 5개년 스마트제조 발전 계획’을 통해 제조업체의 ▷70퍼센트(%) 이상 디지털·네트워크 전환 ▷3만개 이상의 지능형 공장(스마트공장) 구축 등 목표를 발표했다. 따라서 관련 산업의 대규모 해외 조달이 예상된다.

이에 시는 중국 톈진과 선전으로 10월 26일부터 30일까지 지역 중소기업 10개 사 규모의 무역사절단을 파견해 1:1 수출상담회를 개최할 계획이다.

지원대상은 전년도 수출액 3000만달러 이하의 부산 지역 중소기업이다. 참가를 희망하는 기업은 부산시 해외마케팅통합시스템 홈페이지를 통해 참가 신청서와 평가 서류를 오는 14일까지 제출하면 된다.

신청기업을 대상으로 품목 적합성, 현지 시장성, 수출 역량 등을 종합 평가해 고득점순으로 총 10개 사를 최종 선정, 8월 말 개별 통보할 예정이다.

선정 기업에는 ▷현지 1:1 바이어 상담회 참가 ▷통역 ▷전 일정 항공료 50% 지원 ▷선전 메가쇼 참관 ▷바이어 사전 마케팅 지원 ▷후속 상담 ▷표본 검사 연계 등의 혜택이 제공된다.

특히 ‘선전 메가쇼’는 개막일에 맞춰 참관해 첨단 제조 산업의 융복합 최신 기술을 직접 체험하고 글로벌 제조업계와의 교류 기회를 가질 수 있는 기회가 될 전망이다. 아울러 6개 전시회가 동시에 열리는 대규모 전시장에서 첨단 제조 기술을 한눈에 살펴볼 기회도 제공된다.

한편 수출액 3000만 달러를 초과한 중소기업 또는 중견기업은 바이어 매칭이 이루어질 경우 상담회에 참가할 수는 있으나, 항공료는 지원되지 않는다.