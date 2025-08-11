대동, AI 기반 음성인식 운반로봇 현장시험 중 로봇과 대화로 농업정보 획득…내년 양산 목표

농촌 어르신들도 손쉽게 인공지능(AI)이 적용된 농업용 자율주행 로봇을 활용할 수 있게 된다.

대동로보틱스가 말하면 알아서 움직이는 운반로봇 개발에 착수했다. 이 로봇은 지난달 출시한 자율주행 운반로봇에서 한층 더 고도화된 모델이다.

회사 측은 11일 “내년 출시를 목표로 지난달부터 사과농장 등에서 현장시험을 시작했다. 음성인식과 대형언어모델(LLM) 기술을 결합해 사용자의 자연어 속 맥락과 의도를 파악하고, 스스로 작업을 수행한다”며 “이를 통해 작업자는 쉽고 편하게 음성으로 지정 목적지까지 자율주행과 특정 작업자 추종 등 핵심 기능을 지시할 수 있다”고 설명했다.

이 로봇은 복잡한 조작 없이 음성으로 제어가 가능한 게 특징. 따라사 첨단기기 사용을 어려워하는 고령화된 농촌 현장에 적합한 방안이 될 것으로 기대된다.

대동은 현재 로봇의 다중연동 기능도 개발 중이다. 이 기능으로 여러대의 로봇이 협력해 작물운반이나 장비이송 등의 작업을 효율적으로 분담할 수 있게 된다. 또한 계열 AI 회사 대동애그테크, 대동에이아이랩과 기술협력으로 데이터AI 분석작업, 로봇 원격운영 등 운영 고도화를 꾀할 방침이라고 했다.

이밖에 LLM 기반으로 로봇과 자연스러운 일상대화도 가능하다. 날씨, 작물 재배법, 병해충 정보 등 작업자는 필요한 농업정보를 로봇과 대화를 통해 얻을 수 있다.

또 비전언어동작(VLA) 기능도 적용된다고 했다. 로봇이 카메라로 주변환경을 인식하고 음성명령의 의미를 함께 이해한다. 예컨대 “트럭 옆에 대기해줘”와 같은 지시에도 정확하게 반응할 수 있게 된다고 회사 측은 전했다.

대동로보틱스 여준구 대표는 “운반로봇의 고도화뿐 아니라 방제, 제초, 수확 등 농업에 필요한 AI 기반의 로봇군을 지속 확대해 나갈 것”이라 했다.