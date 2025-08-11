– ‘투자 공백지대’ 공략 전략의 모범 사례...인수 3년 만에 적자기업을 월 영업이익 25억원의 흑자기업 으로 전환

– 글로벌 대형 PE EQT파트너스에 전량 매각 성사

사모펀드 아크앤파트너스(이하 아크)는 자사가 보유한 비즈니스·HR 솔루션 리멤버의 지분 47% 전량을 글로벌 사모펀드 EQT파트너스에 매각하는 계약을 최근 체결했다고 11일 발표했다. 이번 거래에서 평가받은 리멤버의 기업가치는 5000억원대 중반이며 아크는 투자원금 대비 2배 이상의 수익과 내부수익률(IRR) 기준 연 20% 이상의 수익률을 기록한 것으로 전해졌다.

아크는 코로나 19 사태로 인한 유동성 과열이 정점에 달했던 2021년 말, 리멤버 지분 47%를 1100 억원에인수했다. 당시 국내 벤처투자 시장은 유동성 열풍으로 인해 여러 테크기업들이 거액의 투자금을 손쉽게 유치하던 시기였다.

하지만 벤처투자 시장에 혹한기가 닥치며 당시 거액의 투자금을 유치했던 기업들의 희비는 크게 엇갈리고 있다. 그린랩스, 매스프레소, 마켓컬리, 뤼이드 등 코로나 시기 큰 규모의 투자금을 유치했던 테크기업들 중 상당수가 어려움을 겪고 있는 가운데 리멤버는 아크로부터 투자를 유치한 이후 3년 동안 빠른 성장세를 보여왔다.

2021년에 58억원에 그쳤던 리멤버의 매출은 2022년 156억원, 2023년 396억원, 2024 년 684 억원을 기록했다. 매출이 12배가량 늘어나는 동안 영업손실은 92억원(2021년)에서 42억원으로(2024년) 절반 이하로 줄어들었다. 인수 당시와 비교해 임직원 수가 3.8배 증가했음에도 불구하고 영업손실액은 큰 폭으로 축소됐다.

지난 6월에는 25억원 이상의 월 영업이익을 기록하며 월 단위 흑자를 기록했다. 이 같은 성과가 인수 3년여만에 리멤버를 두 배 이상의 기업가치로 글로벌 사모펀드에 전량 매각할 수 있었던 요인이라는 설명이다.

2020년에 국내 대형 사모펀드인 VIG 파트너스 출신인 김성민 대표와 안성욱 대표가 공동 창업한 아크는 설립 초기부터 ‘투자 공백지대’에 있는 기업들을 주된 투자 포트폴리오로 삼아왔다 일반적인 벤처캐피털이 투자하기에는 이미 너무 규모가 커졌지만, 전통 대형 사모펀드가 투자하기에는 예상 이익이 작아 투자가 이뤄지지 않는 스타트업들을 투자 대상으로 삼았다.

이번 리멤버 매각은 투자 공백지대에 있는 기업을 인수해 직접 성장 전략을 설계하고, 이에 맞춰 조직을 개편한 뒤 전략의 실행까지 완수하는 아크의 그로쓰 바이아웃(Growth Buyout)전략이 입증된 첫 번째 사례라는 평가다.

EQT는 글로벌 HR 테크 및 소프트웨어 분야에서 쌓아온 전문성과 풍부한 경험을 토대로, 아시아판 링크드인인 ‘리멤버’의 차세대 성장을 적극적으로 지원할 방침으로 알려졌다.

아크는 경영권 인수 이후 그 이전까지 명함관리앱에 그쳤던 리멤버를 채용에 강점을 둔 비즈니스·HR(인적자원관리) 솔루션으로 탈바꿈시키는 것을 목표로 대대적인 조직 개편과 KPI(핵심성과지표) 기반 성과관리 및 내부통제 시스템이 도입됐다.

데이터 기반 B2B HR 솔루션으로의 진화를 위해 연관 기업들도 연달아 인수했다. 전문가 네트워크 서비스기업 이안손앤컴퍼니, 신입·인턴채용 전문 플랫폼인 슈퍼루키와 자소설닷컴, 헤드헌팅기업 브리스캔영과 유니코써치 등 6 개의 기업을 전략적으로 M&A(인수합병)했다.

그리고 이 같은 아크의 전략은 사내 기업가치 제고 전담조직인 벨류크리에이션그룹(VCG)이 이끌었다. 벨류크리에이션 그룹은 리멤버 인수 직후부터 손익구조 분석, 조직 재편, KPI 재설계, 신규 사업 검증까지 전 과정을 밀착 관리했다. 리멤버 인수 전부터 아크의 박진우 부대표를 리멤버 최고전략책임자(CSO)직에 앉힌 뒤 전략 설계와 근본적인 사업모델 재편을 단행한 게 대표적인 사례다.

이 같은 운영 개입형 PE(사모펀드) 모델은 국내 사모펀드 업계에서는 보기 드문 구조로, 아크가 단순 재무적 투자자가 아닌 ‘성장 엔진을 직접 돌리는 투자자’임을 말해준다.

이번 매각은 자본시장이 전반적으로 위축된 상황에서 이뤄졌다는 점에서도 의미가 크다. 최근 몇 년 동안의 금리 상승과 투자심리 위축으로 국내외 사모펀드들의 엑시트(투자금 회수)가 줄줄이 연기되는 가운데 EQT 파트너스라는 글로벌 대형 사모펀드에게 양호한 조건으로 대형 바이아웃딜(경영권 매각거래)을 성사시켰기 때문이다. 아크가 보유하고 있는 폭넓은 글로벌 네트워크와 거래 종결 능력이 빛을 발했다는 설명이다.

김성민 아크앤파트너스 대표는“EQT의 파트너이자 한국 PE 대표인 연다예 대표와 오랜시간 리멤버의 미래를 논의해 왔다”며“이런 과정을 통해 매각가도 중요하지만 리멤버의 다음 스텝을 성공적으로 이끌어나갈 파트너로 EQT 와 연다예 대표가 적임자임을 확신할 수 있게 됐다”고 말했다.

아울러 “이번 거래는 ‘경영권 기반의 적극적 성장 지원’이라는 아크의 철학이 실제 수익으로 검증된 사례”라며 “앞으로도 투자 공백 지대에 있는 유망 기업을 발굴·성장시켜 글로벌 무대에서 엑시트하는 선순환 구조를 확대할 것”이라고 밝혔다.