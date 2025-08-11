“與 지명 특검은 편향…이용만 당할 것” 김문수·장동혁에도 “전한길 감싸기 멈춰야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 주진우 국민의힘 의원은 11일 “조경태 (당대표) 후보가 내란 특검에 출석했다. 이건 아니다”라며 “여당이 지명한 특검은 편향적이기 때문에 이용만 당한다”고 했다.

주 의원은 이날 오전 페이스북에 “난 비상계엄 해제에 찬성했지만, 표결에 참여하지 않았으면 곧 내란범이라는 민주당식 프레임에 절대 동의할 수 없다”며 이같이 적었다.

앞서 12·3 비상계엄 관련 국회 계엄 해제 방해 의혹을 수사하는 내란 특검은 이날 오전부터 조 후보를 참고인 신분으로 조사하고 있다.

조 후보는 수사에 응하게 된 계기를 묻는 취재진 질문에 “아직도 내란은 끝나지 않았다”며 “당내에 내란 동조 세력이 존재하고 있다. ‘윤어게인’을 아직도 주창하는 그런 세력이 내란 동조 세력”이라고 주장했다.

이와 관련해 주 의원은 “난 당시 본회의장에 앉아 있었다. 의결 정족수 150석은 진즉에 넘긴 상황이었고, 국민의힘이 가결을 막을 방법은 아예 없었다”며 “표결 행위가 구체적으로 어떻게 방해되었단 말인가”라고 반문했다.

한편 주 의원은 “김문수, 장동혁 후보의 ‘전한길 감싸기’도 이제 멈춰야 한다”며 “전한길씨가 전당대회에서 보여 준 모습은 자유민주주의와 거리가 멀다”고 지적했다.

앞서 전씨는 지난 8일 당대표 및 최고위원 후보 대구·경북 합동연설회에서 소란을 야기했다는 이유로 이후 모든 합동연설회 출입을 금지당했다. 아울러 당 윤리위원회는 전씨 징계 논의를 시작한다.

주 의원은 “대화와 타협 대신에 과시와 혐오가 그 자리를 채웠다”며 “전당대회로 양측의 분열이 격화되어 개헌 저지선이 깨져서는 안 된다”고 강조했다.

이어 “국민 투표로 막을 수 있다고 생각한다면 오산”이라며 “국민의 마음이 우리 당을 떠나고 나면, 어떻게 국민 과반 표를 확보할 것인가”라고 덧붙였다.