[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대는 인테리어디자인과가 일본 후쿠오카와 사가현 일대에서 진행한 ‘2025년 글로벌 현장학습’을 성공적으로 마쳤다고 10일 밝혔다.

연수는 지난 4일부터 9일까지 진행됐으며 인테리어디자인과 2학년 재학생 9명이 이동찬 교수의 인솔 아래 일본의 대표 건축물과 인테리어디자인 교육기관을 방문했다.

주요 일정으로는 △CNN 선정 세계 10대 하늘정원 ‘아크로스 후쿠오카(Acros Fukuoka)’ △세계적 건축가 알도 로시 설계의 호텔 ‘일 팔라쪼(Il Palazzo)’ △목재 인테리어로 유명한 ‘사가현 다케오시립도서관’ 등이 포함됐다.

권기태 영진전문대 인테리어디자인과 학과장은 “이번 글로벌 현장학습은 학생들이 실내건축ㆍ인테리어 분야 전문가로 도약하는 발판이 됐다”며 “국제적 감각과 안목을 두루 갖춘 인재들이 장차 K-인테리어를 이끄는 리더로 성장하도록 교육과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편 영진전문대 인테리어디자인과는 실내건축 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 인재 양성을 목표로 ‘SMART 교육시스템’을 중심으로 한 차별화된 전공 교육을 운영하고 있다.

이러한 노력의 성과로 전국 2·4년제 대학생이 참여하는 국내 유일의 ‘대학생 전시디자인 공모전’에서 대상인 산업통상자원부 장관상을 올해까지 8회째 수상했다.