43개 실시간 채널, 유튜브·OTT 콘텐츠 이용 50㎇ 기본 데이터 소진 후에도 무제한 시청 캠핑카 등 다변화…이동형 미디어 기반 확대

[헤럴드경제=고재우 기자] KT스카이라이프는 KT와 국내 이동형 미디어 시장을 겨냥한 ‘스카이오토 프리미엄’ 상품을 출시한다고 11일 밝혔다.

지난 2017년 출시된 스카이오토는 KT스카이라이프의 위성방송과 KT의 무선 데이터를 결합한 하이브리드 서비스다. 터널 등 위성 신호 수신이 어려운 음영지역에서도 끊김이 없는 미디어 서비스를 제공하는 것이 강점이다.

세부적으로 KT스카이라이프는 기존 기본형, 고급형 요금제 외에 스카이오토 프리미엄을 선보인다. 스카이오토 프리미엄은 지상파와 종합편성 채널은 물론 드라마, 오락, 스포츠 등 총 43개 실시간 방송 채널을 월 4만4000원(VAT포함·3년 약정)에 이용할 수 있도록 구성됐다.

특히 고객이 이동 중에 실시간 방송과 유튜브, 온라인동영상서비스(OTT)를 편히 이용할 수 있도록 무제한 데이터도 제공된다. 50㎇ 데이터가 기본으로 주어지고, 기본 데이터 소진 시에는 최대 3Mbps 속도로 데이터를 무제한으로 이용할 수 있다.

스카이오토 상품 이용을 원하는 고객은 ‘스카이오토 숍’과 ‘스카이오토 플라자’에서 가입 상담과 설치, AS 서비스를 이용할 수 있다.

KT스카이라이프와 KT는 프리미엄 요금제 출시를 시작으로 프리미엄 버스를 비롯해 캠핑카, 미니밴, 소형 선박 등으로 고객을 다변화할 계획이다. 이를 통해 양사는 이동형 미디어를 기반으로 한 모빌리티 시장 저변을 확대한다는 방침이다.

함형민 KT 스카이라이프 영업 총괄은 “스카이오토 프리미엄 요금제 출시로 모빌리티 시장에서 위성 방송과 OTT를 이용할 수 있는 경쟁력을 확보하게 됐다”며 “이동형 미디어 플랫폼의 표준이 되기 위해 기술력과 유통 역량을 지속 강화할 것”이라고 말했다.