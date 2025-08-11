[헤럴드경제=정석준 기자] 제주특별자치도개발공사와 광동제약이 공동 주최한 ‘제12회 제주삼다수 마스터스’가 지난 10일 막을 내렸다.

이번 대회에는 총 상금 10억원, 우승 상금 1억8000만원이 걸렸다. 우승자는 2004년생 제주 출신 고지원 선수였다. 그는 최종 합계 21언더파 267타로 생애 첫 우승컵을 들어 올렸다. 그는 “고향 제주에서 열린 대회에서 첫 우승을 하게 돼 더욱 뜻깊다”며 “어려운 날씨 속에서도 끝까지 응원해준 갤러리와 제주삼다수에 감사하다”고 말했다.

ESG(환경·사회·지배구조) 가치 실천을 위한 활동도 이어졌다. 8번 홀 ‘좋아마심 기부존’에서는 최가빈· 윤이나 선수가 성공해 기부금 1000만원을 사회복지공동모금회에 전달했다. 고지우·임진영·현세린·윤이나·박성현 선수는 골프 유망주 대상 원포인트 레슨에 참여했다.

백경훈 제주개발공사 사장은 “날씨라는 변수에도 선수들이 제주삼다수 마스터스에 대한 열정을 보여줬다”며 “앞으로도 제주에서만 경험할 수 있는 특별한 골프 축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.