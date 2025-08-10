[헤럴드경제=문영규 기자] 올해 수시 전형으로 의대에 합격한 신입생들의 내신 등급 최저합격선이 전년도보다 낮은 4.65등급으로 추정된다는 조사 결과가 나왔다.

종로학원은 2025학년도 39개 의대 수시 합격자의 내신등급을 분석한 결과 최저합격선이 전년도 3.47 등급에서 올해 4.65 등급으로 낮아졌다고 9일 밝혔다.

1.0∼1.3 등급 구간대 합격생 비율은 45.9％로 집계됐으며 이는 66.3％를 기록한 전년도와 비교해 20.4％P 감소한 수치다. 의대 수시 합격자 중 내신 점수가 최상위권인 학생 비율이 줄었다는 의미로 풀이된다.

대신 낮은 내신 등급으로 의대 수시에 합격한 사람은 전년 대비 늘었다.

올해 내신 1.6 등급 구간을 벗어난 의대 합격자는 159명이 나온 전년도보다 3배가 넘는 총 543명이었다.

2등급 이하 합격자 역시 전년도에는 전국에서 72명뿐이었으나 올해엔 123명으로 증가했다.

이는 올해 의대 정원이 2000명 늘어 생긴 일시적 현상이라는 분석이다. 입시 업계는 내년도 입시에선 모집 인원이 증원 전 규모인 3058명으로 축소되기 때문에 지원에 신중해야 한다는 조언이 나온다.

임성호 종로학원 대표는 연합뉴스에 “2025학년도에는 의대 정원이 증가해 내신 1등급 후반대부터 2등급 대를 벗어난 학생들까지 수시 지원에 가세할 수 있었다”며 “정원이 줄어드는 내년도에는 1.4 등급 이내의 상위권 학생 합격률은 뛰고 1.6 등급을 벗어난 학생들의 합격률은 낮아질 것”이라고 전망했다.

또한 “내신이 1등급 후반대에서 2등급 대인 일반고 학생들은 의대 지원에 매우 신중해야 한다”며 “2등급 대를 벗어난 특목고·자사고 학생들 역시 주의해야 한다”고 조언했다.