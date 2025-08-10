[헤럴드경제=김진 기자] 김문수·장동혁 국민의힘 당대표 후보는 10일 윤석열 전 대통령에 대한 특별검사(특검)팀의 체포영장 집행이 ‘인권 침해에 해당한다’는 입장을 밝혔다. 반면 안철수·조경태 후보는 ‘인권 침해에 해당하지 않는다’라고 반박했다.

국민의힘 당대표 선거에 출마한 후보들은 이날 오후 서울 광화문 채널A스튜디오에서 진행된 8·22 전당대회의 첫 방송토론회의 ‘OX 퀴즈’에서 윤 전 대통령에 대한 특검의 영장 집행이 인권 침해에 해당하는지 여부를 묻는 질문에 이같이 엇갈린 답변을 내놨다.

김 후보는 “저도 교도소에서 2년 반을 있었는데, 교도소에 있는 사람이 옷을 벗었다는 둥, 드러누웠다는 둥 이런 이야기 자체가 엄격하게 금지된 인권 침해”라며 “저도 교도소에 있었지만 바깥에서 검사가 와서 조사를 했다. 검사가 와서 (조사를) 하면 되지 꼭 이렇게 해야 되는가”라고 말했다.

장 후보는 “진술 거부권이 있고, 진술 거부권이 아니더라도 형사소송법이 개정돼서 검사나 경찰이 작성한 조서는 부인하면 증거 능력이 없다”며 “이렇게 무리하게 수사를 진행할 필요성과 상당성이 없다”고 했다. 장 후보는 “법에 의해 발부받은 체포 구인영장이라고 해도, 그 집행에 있어선 인권을 반드시 보장해야 된다고 생각한다”며 “모든 상황을 브리핑하는 것은 전례도 없었거니와, 그 자체가 인권 침해”라고 했다.

반면 안 후보는 “법원에서 이미 판결이 나서 지금 영장을 집행하러 간 것 아닌가”라며 “전직 대통령으로서 품위를 지키고 거기에 협조하는 것이 오히려 더 적합하다”고 했다. 이어 “그것이 보수의 핵심 가치인 법치주의를 지키는 길”이라며 “이번 사건은 좀 유감스럽다”고 덧붙였다.

조 후보는 “동네 양아치, 건달보다 못한 전직 대통령의 모습을 보면서 국민께서 참으로 허탈해 했을 거라 생각한다”며 “본인 스스로가 그 방이 덥다고 하면서 에어컨 달아 달라고 했던 분 아니냐. 조사실에 가서 시원하게 에어컨 바람 쐬 가면서 조사받으면 된다”고 했다. 그러면서 “이렇게 비루한 모습을 보이는 것 자체가 국민의 한 사람으로서 창피스럽다”고 했다.