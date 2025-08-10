[헤럴드경제=문영규 기자] 강원도 춘천 시내에서 역주행, 신호위반 등 난폭운전을 벌이던 10대 청소년이 경찰과 추격전을 펼치다 결국 검거됐다.

경찰청 유튜브 채널에 지난 8일 게시된 ‘경찰 극대노 하게 만든 10대 오토바이 운전자’란 제목의 영상에 따르면 모일 저녁 “번호판 없이 오토바이가 달리고 있다”는 신고가 경찰에 접수됐다.

신고를 접수한 경찰은 맞은편에서 운행 중인 오토바이를 발견하고 즉각 추격에 나섰다.

순찰차가 추격하는 것도 아랑곳하지 않고 도심 질주를 벌이던 오토바이 운전자 A씨는 정차요구를 하는 경찰을 따돌리고자 중앙선을 침범하기도 하고 역주행을 계속하며 시민들의 안전을 위협하는 위험운전을 이어갔다.

경찰이 A씨와 동승자를 추격하는 과정에서도 신호위반과 역주행은 계속됐으며 A씨는 교통법규를 무시하고 난폭운전을 멈추지 않았다.

순찰차를 피하기 위해 중앙선침범, 신호위반, 교차로통행방법위반 등을 계속해 가며 큰길에서도 신호위반을 서슴지 않았고, 다른 차량, 사람과 충돌할 뻔한 아찔한 상황도 발생했다.

무분별한 운전으로 대형사고가 날 것을 우려한 경찰은 차량이 없는 구간에서 검거작전에 돌입했다.

순찰차로 오토바이 진행 경로를 좁히고 또 다른 순찰차로 퇴로를 막아 순식간에 안전하게 A씨와 동승자를 포위했다.

경찰이 확인한 결과 A씨는 운전면허가 없는 10대 청소년이었으며 도로교통법위반(난폭운전, 무면허운전) 혐의로 검거됐다.

영상을 본 누리꾼들은 “미성년자라고 봐주지 말고 엄중히 처벌해야 한다”, “정의구현 바란다”, “촉법이 아이들을 망가지게 만든다”, “10대 청소년이라고 봐주기 없기다”, “성질나서 못보겠다”, “저렇게 잡는 경찰관도 대단하다”, “단속은 강하게 해야한다” 등 다양한 반응을 보였다.