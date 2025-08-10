김민석 총리 “책임 세력 똘똘 뭉쳐야 성공” 정청래 민주당 대표 “수재민 대책 시급” 강훈식 “한미 간 소통채널 강화 필요”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 10일 지난달 말 타결된 한미 관세 협상과 관련해 “후속 조치를 차질 없이 이행할 수 있도록 필요한 입법과 정책을 국회에서 신속하게 마련하겠다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위 당정협의회에서 “협의의 성과가 국익으로 직결될 수 있도록 철저히 대비하겠다”며 이같이 목소리를 높였다.

정 대표는 또 “민생을 살리고 국익을 실현하기 위해선 초당적 협력이 필요하다”며 “(국민의힘이) 억지 주장으로 협의의 성과를 깎아내리거나 고질적인 발목잡기로 후속 대응을 방해하는 시도에 대해서는 단호히 대응하겠다”고 말했다.

이어 정 대표는 오는 10월 경주에서 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 두고 “대한민국 국격과 역량을 전 세계에 선보일 수 있도록 인프라 구축과 제도 정비에 만전 기해야 한다”며 “국회에서도 입법과 예산 등 모든 방면에서 적극 지원하겠다”고 강조했다.

정 대표는 이날 폭우에 따른 산사태 등으로 집을 잃은 수재민 대책 필요성을 언급하고 “임시방편으로 이동식 주택 보급이나 폐교 등을 활용한 주거 대책을 포함해 일단 살아갈 수 있는 실질적인 지원을 고민해 주시기를 바란다”고 요청했다.

또한 정 대표는 “특히 휩쓸려 나간 그 땅에 다시 집을 짓고 싶지 않은 두려움과 공포, 불안이 있다”며 “대체 부지를 마련해달라는 실질적인 목소리가 있는데, 쉽지 않은 문제일 수 있지만 당에서도 많이 고민할 테니 관계부처에서는 이 부분에 대해서만큼은 특단의 조치를 해주실 것을 부탁한다”고 당부했다.

이날 고위 당정협의회는 정 대표 취임 후 처음으로 열렸다. 정 대표는 “이재명 정부와 민주당은 당원 주권, 국민 주권이라는 공동의 가치 아래 함께 뛰는 한 몸 공동체”라며 “당정대가 하나의 심장으로 뛰겠다”고 목소리를 높였다.

그러면서 정 대표는 “집권여당 대표로서 정부와 긴밀히 소통하며 민생 개혁 입법의 골든타임을 놓치지 않도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

정 대표는 “당은 앞으로 정부가 잘한 것은 공개적으로 잘했다고 하고, 잘못한 것은 비공개적으로 지적해 개선하는 데 초점을 맞추겠다”며 “더 중요한 것은 잘못하지 않도록 조율해 국민 삶의 질을 높이는 것”이라고 힘주어 말했다.

이날 김민석 국무총리도 ‘원팀정신’을 강조했다. 그는 “정청래 대표의 당선과 새로운 체제 출범을 축하드린다”면서 “국민주권과 당원주권의 본질이 하나이듯, 당·정·대(여당·정부·대통령실)는 시종일관 완전 일체의 책임 공동체가 돼야 한다”고 했다.

김 총리는 “내란 극복, 국민 안정, 성장 회복의 공동 과제 달성을 위해 개혁도 경제도 빈틈없이 조율하며 함께 뛰겠다”며 “책임 세력이 똘똘 뭉쳐야만 오늘도 내일도 성공한다는 역사적 철칙을 명심하면서 개혁과 경제 회복을 위해 재도약의 기틀을 함께 닦겠다”고 일성했다.

강훈식 대통령실 비서실장은 한미 관세 협상 후속조치와 관련해 소통 강화 필요성을 주장했다. 강 실장은 이날 모두발언에서 “지난 7월 30일 한국과 미국과의 관세 협상이 타결되어 미국으로부터 수출 불확실성이 상당 부분 해소되었다고 생각한다”면서도 “큰 틀에서 합의는 이루었습니다만, 아직 세부적인 후속 절차가 남아 있는 만큼 당·정·대가 원팀이 돼서 총력 대응할 필요가 있다”고 강조했다.

강 실장은 이어 “특히 이번 한미 통상 협의 과정에서 미 정부 핵심 정책 결정권자와 논의할 수 있는 긴밀한 소통 협력 채널이 필요하다는 것을 확인했다”면서 “한미 동맹을 굳건하게 유지해 나가기 위해서라도 한미 간의 소통 채널을 더욱 강화할 필요가 있어 보인다”고 말했다.

강 실장은 또한 APEC 정상회의와 관련해서도 “대통령께서는 취임 직후 지난 6월 9일 날 에이펙 정상회의 준비 상황을 점검하셨다”며 “대통령실은 APEC 정상회의 경제 파급 효과가 최대 7조4000억원에 이를 것으로 예상되는 만큼, 구체적인 성과가 연결되고 국내 기업과 국민에게 실질적인 혜택이 체감될 수 있도록 준비해 나가겠다”고 목소리를 높였다.