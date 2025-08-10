[헤럴드경제=최은지 기자] “위고비보다 25%나 싸다”

일라이릴리의 비만치료제 ‘마운자로(성분명 터제파타이드)’가 더 센 효과, 더 싼 가격으로 무장하고 국내에 상륙한다. 마운자로의 국내 출시는 비만치료제 시장에서 본격적인 가격 경쟁의 신호탄이 된 것이라는 분석도 나온다.

8일 업계에 따르면 마운자로는 이달 셋째주(18~22일) 국내에 출시된다. ‘삭센다’와 ‘위고비’ 등 국내 비만치료제 시장을 장악했던 노보 노디스크의 ‘위고비(성분명 세마글루타이드)’의 ‘독주체제’가 끝나는 것이다.

후발주자인 마운자로의 시장 전략은 ‘효능’과 ‘가격 경쟁력’이다. 8일 업계에 따르면 마운자로의 2.5㎎ 출고가는 27만8000원으로 정했다. 주1회 투여하는 마운자로의 4개 펜이 들어있는 한 박스 가격이다.

이는 위고비 출고가인 37만2000원보다 약 25% 낮은 파격적인 가격이다. 애초 시장에서는 마운자로의 가격이 위고비보다 10~20% 저렴할 것이라는 예측이 나왔는데, 이보다 훨씬 더 가격을 내린 것이다.

이는 마운자로 2.5㎎이 치료를 시작하는 ‘시작 용량’이라는 점을 고려한 전략이다. 마운자로는 2.5㎎으로 시작해 4주 간격으로 용량을 증량한다. 유지용량인 마운자로 5㎎의 공급가는 36만9000원으로, 위고비보다 여전히 저렴하지만 비슷한 가격대를 책정했다.

향후 출시된 7.5㎎, 10㎎의 출고가는 이보다 더 높게 책정될 가능성이 높다. 시장에선 52만원 수준으로 예상하고 있다. 한국 릴리 관계자는 “비밀유지계약에 따라 출고가는 공개하지 않는다”는 입장을 밝혔다.

위고비와 마찬가지로 마운자로도 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목으로, 최종 판매가는 의료기관에 따라 차이가 나게 된다. 위고비의 경우 일선 병원에서 40~70만원으로 가격이 천차만별이다.

마운자로는 위고비보다 뛰어난 체중 감량 효과를 자랑한다. 유럽비만학회(ECO)에서 발표된 결과에 따르면 성인 비만 환자 751명 대상 비교 임상에서 투여 72주차 마운자로 투여군의 평균 체중 감소율은 20.2%로, 위고비 투여군의 13.7%와 비교해 47%만큼 높은 체중 감소율을 달성했다.

더 강력한 체중 감량 효과를 자랑하며 낮은 가격대로 시장에 진입한 마운자로처럼, 향후 비만치료제 시장에서 가격 경쟁이 본격화될 것이라는 전망이 나온다.

최근 글로벌 제약사 산도스는 내년 1월부터 캐나다에서 위고비, 마운자로 등 GLP-1 계열 비만약 가격을 기존보타 최대 70% 낮추겠다고 발표했다. 글로벌 시장에서 비만치료제 가격 인하 움직임이 일어나고 있는 것이다.

오리지널 의약품(최초 개발약)의 복제약인 제네릭 출격도 앞두고 있다. 인도 제약사들은 올해 인도에서 위고비의 특허가 만료되는 시점에 맞춰 제네릭 개발을 서두르고 있다. 2026년 3월 이후 글로벌 시장에서 제네릭의 본격 출시가 이뤄지면, 최대 80%까지 가격이 낮아질 수 있다는 전망도 나온다.