[헤럴드경제=고승희 기자] 한미 합작 걸그룹 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 스포치파이에서 누적 스트리밍 10억회를 돌파했다.

10일 스포티파이에 따르면, 캐츠아이가 지금까지 발표한 총 13곡의 음원 합산 누적 재생 수가 지난 8일(현지시간) 10억 회를 넘었다.

캣츠아이의 이번 성과는 데뷔 1년 1개월여 만에 거뒀다. 첫 번째 EP ‘SIS’(Soft Is Strong) 이후 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)’가 나오기까지 약 11개월 걸렸기에 이번 성취는 더욱 값지다.

스포티파이에서 단기간에 이러한 성과를 낼 수 있었던 것은 ‘뷰티풀 카오스’의 수록곡들이 큰 인기를 얻었기 때문이다. 앨범에 담긴 ‘가브리엘라(Gabriela)’는 음원 공개 38일 만에 1억 스트리밍을 달성했다. 같은 재생 수에 도달한 캣츠아이의 곡 중 가장 빠른 속도다. 앞서 ‘날리(Gnarly)’는 52일, ‘터치(Touch)’는 82일이 걸렸다.

현재 캣츠아이의 ‘가브리엘라’는 영국 오피셜 최신 차트(8월 8~14일 자)에 97위로 재진입했다. 해당 차트에 42위(6월 27일~7월 3일)로 첫 진입했다. 스포티파이 ‘위클리 톱 송 글로벌’(8월 1~7일 집계 기준)에서 ‘가브리엘라’는 전주 대비 3계단 상승한 28위, ‘난리’는 무려 14계단 오른 87위에 랭크됐다. ‘데일리 톱 송 글로벌’(8월 7일 자)에서는 ‘가브리엘라’가 24위, ‘난리’가 80위를 기록하며 전날보다 각각 4계단, 6계단 순위가 뛰었다.

캣츠아이의 여섯 멤버(다니엘라, 라라, 마농, 메간, 소피아, 윤채)는 지난달 그래미 어워드를 주관하는 미국 레코딩 아카데미(Recording Academy®)의 투표 회원이 됐다.