미 프로축구 MLS의 LA FC 입단 사흘 만에 치른 데뷔전에서 변함없는 존재감을 보여준 손흥민이 골잡이로서 당연한 골 욕심을 드러냈다.

손흥민은 10일 오전(이하 한국시간) 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어와 2025 MLS 27라운드 원정 경기 후 기자회견에서 “승점 3을 얻지 못해 조금 실망스럽지만, 모두가 많이 노력했다고 생각한다”면서 “데뷔전을 치러서 기쁘고, 곧 골이 나오기를 바란다”고 말했다.

손흥민은 이날 LAFC의 교체선수 명단에 이름을 올린 뒤 1-1로 맞서 있던 후반 16분 투입됐다.

그러고 나서 1-2로 끌려가던 후반 36분 드니 부앙가가 동점 골로 마무리한 페널티킥을 얻어내며 팀의 2-2 무승부에 힘들 보탰다.

이날 경기는 손흥민이 10년동안 몸담았던 EPL의 토트넘 홋스퍼를 떠나 LA FC에 입단한 뒤 사흘 만에 치른 MLS 데뷔전이었다.

원정 경기임에도 이날 관중석에서 잉글랜드 프리미어리그 득점왕 출신의 아시아 최고 축구 스타 손흥민에게 향하는 환호는 컸다.

손흥민은 “정말 즐거웠다”면서 “원정 경기에서 이렇게 따뜻하게 맞아준 적은 처음이었다. 사람들이 축하하고 축구를 즐기는 모습을 보니 기뻤다. 이곳에 있는 게 정말 좋다”고 MLS 그라운드에 첫발을 내디딘 소감을 밝혔다.

페널티킥을 얻는 과정에서는 손흥민 특유의 폭발적인 스피드와 침투 능력이 그대로 드러났다.

LAFC의 역습 상황에서 손흥민이 공을 이어받아 페널티지역 안 오른쪽으로 몰다가 상대 수비수 카를로스 테란에게 밀려 넘어졌다.

이후 주심은 비디오판독 끝에 페널티킥을 선언했다. 이 상황에 대해 손흥민은 “훌륭한 패스였고, 확실히 신체 접촉이 있었다”면서 “확실한 페널티킥이었다. 의심할 여지가 없다”고 잘라 말했다.

비록 넉넉한 시간은 아니었지만, 경기 흐름에 영향을 미친 손흥민에게 동료들도 엄지를 내세웠다.

이날 0-1로 뒤져 있던 전반 19분 코너킥 기회에서 헤딩으로 동점 골을 뽑았던 LAFC 수비수 라이언 홀링스헤드는 “그의 팬은 전 세계적으로 많은데 그럴 만한 이유가 있다. 그는 정말 대단하다. 그가 20분, 30분 정도 뛰면서 우리 팀의 경기력을 바꾸고, 우리가 했던 것과는 다른 것을 제공하는 걸 봤을 것”이라며 힘줘 말했다.

그러고는 “그래서 우리가 손흥민을 데려온 것”이라며 “그는 여전히 높은 수준의 성과를 내고 있다”고 덧붙였다.

LAFC는 17일 오전 8시 30분 매사추세츠주 폭스버러의 질레트 스타디움에서 뉴잉글랜드 레볼루션과 원정 경기를 치른다.

손흥민은 “오늘 30분 정도 뛰었고, 다음 주 경기도 준비하고 있다. 동료들과 훈련을 통해 어떻게 나아질지 보겠다”면서 “다음 주에는 선발로 나서서 더 큰 임팩트를 만들 수 있길 기대한다”고 밝혔다.

