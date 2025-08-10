[헤럴드경제=고승희 기자] 1세대 K-팝 그룹 신화 이민우가 결혼 발표와 함께 약혼녀의 임신 사실도 공개했다.

이민우는 9일 방영된 KBS 2TV 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에 출연, “(약혼녀가) 홑몸이 아니다. 배 속에 아이가 있다”며 기쁜 소식을 들려줬다.

이민우의 약혼자는 재일교포 3세로, 이혼 후 6세 딸을 기르고 있는 싱글맘이다.

두 사람은 2013년 지인 모임에서 처음 만나 2018년 마지막으로 만난 뒤 오랜만에 재회해 연인 사이로 발전했다. 2세는 양양 여행 중 생겨 태명을 ‘양양’으로 지었다. 교제 3개월 만에 생긴 기쁜 소식이다.

이민우는 현재 부모님과 거주하는 집에 약혼자, 그의 딸과 함께 살기 위해 부모님을 설득 중이다. 그는 사기를 당하고 고정 소득도 없어서 경제적 어려움을 겪었다며 “집 문제부터 교육 문제까지 고민이 많다”고 했다. 그러면서 “부모님을 위해서라도 아이를 한국에서 낳는 게 맞는다고 생각한다. 가족들이 허락해 주신다면 다 함께 지내고 싶다”고 말했다.

이민우는 1998년 그룹 신화로 데뷔, ‘브랜드 뉴’, ‘퍼펙트 맨’ 등의 히트곡으로 사랑받았다. 화가 활동을 병행하는 그는 올해 6월 첫 개인전 ‘퓨리즘’(PURISM)을 열기도 했다.

지난달 “오랜 시간 알고 지낸 소중한 인연과 서로 같은 마음을 확인하고 한 가족이 되기로 했다”며 인스타그램으로 결혼 소식을 알렷다