[헤럴드경제=최은지 기자] 올해 상반기 아시아 해역에서 발생한 해적 사건이 2015년 이후 가장 많은 것으로 조사됐다.

해양수산부가 10일 공개한 ‘2025년 상반기 전 세계 해적 사건 발생 동향’에 따르면 올해 상반기 전 세계 해적 사건은 모두 90건으로 지난해 동기(60건) 대비 급증했다. 승선자 피해는 67명으로 작년 같은 기간(98명)보다 줄었다.

해역별로는 아시아 해역에서 가장 많은 70건이 발생, 2015년(107건) 이후 가장 많은 것으로 나타났다. 이어 서아프리카 12건, 소말리아·아덴만 해역 3건 등에서도 해적 사건이 발생했다.

해수부는 올해 싱가포르 해협을 통항하는 선박을 대상으로 한 해상강도 행위가 급증했다고 분석했다.

선박 피랍사건은 4건으로 작년 동기와 동일했다. 이 중 소말리아·아덴만 해역과 서아프리카 해역에서 각각 3건과 1건이 발생했다.

특히 소말리아·아덴만 해역에서 발생한 해적 사건은 모두 선박 피랍 형태였다. 피랍 과정에서 선박 승선자 26명이 일시적으로 억류되기도 해 경계 강화가 필요하다고 해수부는 당부했다.