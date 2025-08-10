시총도 한주 4000억 는 3조4000억 달러 지난 6일 4년간 1000억 달러 美 투자 발표

글로벌 빅테크 기업의 대표주자 애플의 주가가 5년여만에 최대의 주간 상승률을 기록했다. 시총 1위 자리를 탈환하는 것도 노려볼 만 한 페이스다.

9일(현지시간) 뉴욕증권거래소에 따르면 지난 8일 애플 주가는 전날보다 4.24% 오른 229.35달러(31만9140원)에 거래를 마쳤다. 이날 주가는 지난 3월 7일(238.76달러) 이후 종가 기준 가장 높은 수준이다.

특히, 애플 주가는 지난 1일 202.38달러에서 한 주간 13% 이상 상승했다. 미 경제 매체 CNBC 방송은 2020년 7월 이후 5년여만에 최대 주간 상승률이라고 분석했다.

한 주간 시가총액도 4000억 달러 이상 늘어나며 3조4000억 달러로 불어났다. 시총 1위 엔비디아(4조4550억 달러), 2위 마이크로소프트(3조8800억 달러)와 격차도 좁혔다.

이번 상승은 애플이 지난 6일 미국 내 대규모 투자 계획을 발표하면서 앞으로 이뤄질 반도체 관련 100% 관세 적용에서 면제될 것이라는 기대감에 따른 것이다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 백악관에서 트럼프 대통령을 만나 향후 4년간 미국 제조업에 대한 투자를 1000억 달러 늘려 총 6000억 달러를 투자하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난 5월 “미국에서 판매되는 아이폰이 인도 등 다른 나라가 아닌 미국에서 제조되기를 바란다고 쿡 CEO에게 오래전에 알린 바 있다”면서 “그렇지 않으면 애플은 최소 25%의 관세를 내야 할 것”이라고 밝힌 바 있다.

시장은 그동안 트럼프 행정부의 일부 관세가 애플의 수익성을 크게 훼손할 수 있다고 우려해 왔다. 애플은 지난 7월, 변동이 없을 경우 이번 분기(7∼9월)에만 10억 달러 이상의 관세 비용이 발생할 것으로 전망한 바 있다.

CNBC 방송에 따르면 트럼프 대통령은 공개회의에서 애플이 미국 내 생산을 늘리는 만큼 앞으로 수입 반도체 가격을 두 배로 올릴 수 있는 관세에서 면제될 것이라고 밝혔다.

JP모건 분석가 사믹 채터지는 지난 6일 보고서에서 “애플과 팀 쿡은 관세로 인한 잠재적 위험에 수개월 동안 노출된 상황에서 불확실성을 관리하는 모범 사례를 보여줬다”며 애플 주식에 대해 ‘비중 확대’ 의견을 유지했다.

쿡 CEO의 백악관 방문은 애플이 지난 분기 실적을 발표한 지 2주 만으로, 2분기 애플의 전체 매출은 전년 대비 10%, 아이폰 판매는 13% 늘어난 바 있다.

