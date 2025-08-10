10일 마이애미-애틀란타전 1루심 데뷔 “오랜 꿈 이뤘지만, 아직 꿈꾸는 듯”

미국프로야구 메이저리그(MLB) 150년 역사상 첫 여성 심판이 나왔다.

여성 심판 젠 파월(48)은 10일(이하 한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 마이애미 말린스와 애틀랜타 브레이브스의 더블헤더 1차전에 1루심으로 나섰다.

메이저리그 정규시즌 경기에서 여성 심판이 판정을 내리는 것은 1876년 내셔널리그(NL) 창설 이후 150년 만에 처음이다.

경기 시작을 앞두고 관중들의 박수를 받으며 경기장에 나선 파월은 1루 라인을 따라 가볍게 뛰며 몸을 푼 뒤 마이애미 1루 코치와 악수를 했다. 3회초 마이애미가 병살타를 쳤을 때는 1루에서 역동적인 동작으로 아웃을 선언하기도 했다.

양측 벤치로부터 별다른 항의 없이 안정적으로 경기를 마친 파월은 “오랫동안 기대했던 꿈을 이뤘지만, 아직도 꿈을 꾸는 것 같다”고 소감을 전했다.

애틀랜타가 1차전을 7-1로 승리한 뒤 브라이언 스닛커 감독은 “파월 심판이 자신의 역할을 훌륭하게 해냈다”고 평가했다.

뉴저지주 출신으로 학창 시절 소프트볼과 축구 선수로 활동한 파월은 2010년부터 미국대학스포츠협회(NCAA) 소프트볼 심판으로 뛰었다.

2015년에는 메이저리그 심판 트라이아웃 캠프를 수료한 뒤 2016년부터 마이너리그에서 1200경기 이상 심판으로 활동했다. 지난해와 올해에는 메이저리그 시범경기에도 참가했다.

한국 프로야구 KBO는 아직 여성 심판이 없다.

