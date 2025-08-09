[헤럴드경제=문영규 기자] 미국의 유력지 뉴욕타임스(NYT)가 김정은 북한 국무위원장의 둘째 딸 김주애를 집중 조명하며 대중적 인물로 급부상했다고 전했다.

NYT는 8일(현지시간) 온라인판을 통해 그간 공개된 사진을 분석하며 “김주애가 공식 석상에 모습을 드러낸 유일한 자녀”라면서 “만약 그녀가 후계자로 지명된다면 고도로 군사화된 가부장제 국가이자 핵보유국인 북한을 통치하는 최초 여성이 될 것”이라고 평가했다.

NYT는 지난 2022년 11월 김정은이 대륙간탄도미사일(ICBM) 앞에서 김주애의 손을 잡고 등장하며 딸을 세상에 알렸고, 이후 북한 관영매체에서 김주애가 아빠 옆에서 점차 더 눈에 띄고 있다고 전했다.

한국의 정보기관과 분석가들은 김주애를 김정은의 가장 유력한 후계자로 보고 주의 깊게 지켜보고 있다고 매체는 전했다.

신문은 “한국 정보기관은 김정은에게 자녀가 둘 있을 가능성이 크다고 보고 있다. 또 주애보다 나이가 많은 아들, 즉 세 번째 자녀가 있다는 미확인 보도도 있다”고 소개했다.

김주애를 비롯, 김정은의 자녀들은 철저히 베일에 가려져 있다.

매체는 “그녀(김주애)는 북한에서 알려진 공식 직함이 없다. 외부 세계는 그녀의 목소리도 듣지 못했다. 북한 관영 매체는 그녀의 이름도 언급하지 않고, 오직 ‘가장 친애하는’ ‘존경하는’ 지도자의 딸이라고만 언급한다”고 전했다.

NYT는 2023년과 2025년 영상을 비교하며 성장한 모습을 보여주기도 했고, 군 관련 행사에 참석하거나 시찰을 하며 후계 수업을 받는 듯한 장면들을 편집해 보여주기도 했다.

NYT는 “(김)주애가 공개석상에 모습을 드러낸 것은 39차례인데, 그중 24차례는 군 관련 행사였다”고 분석했다.