[헤럴드경제=서병기선임기자]그룹 코요태가 컴백과 동시에 음원차트 1위를 달성하는 등 원조의 품격을 제대로 입증했다.

코요태는 지난 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡 ‘콜미’를 발매했다. ‘콜미’는 레트로(Retro)와 EDM을 결합한 신개념 장르 ‘RE-DM(레디엠)’으로 완성된 곡으로, 코요태 특유의 마이너 감성 멜로디 위에 “콜미”라는 후킹한 가사가 반복되는 것이 특징이다.

‘순정’, ‘실연’ 등 코요태 대표곡을 만든 히트 작곡가 최준영과 27년 만에 다시 호흡을 맞춘 만큼, 90년대 감성과 현대의 트렌디한 사운드가 적절하게 믹스된 ‘콜미’는 전 세대를 아우르며 발매와 동시에 큰 사랑을 받고 있다.

‘콜미’는 발매 동시에 카카오 뮤직 일간 TOP100 2위(8일 오전 9시 기준)와 실시간 차트 1위(6일 오후 10시 기준)에 올랐으며, 지니 최신 발매 차트(1주)에서도 1위를 기록했다. 뿐만 아니라 멜론 HOT100(발매 30일 이내) 7위, HOT100(발매 100일 이내) 32위, 벅스 실시간 차트 85위(7일 오전 9시 기준) 등 주요 음원 차트인에 성공하며 원조의 품격을 증명했다.

코요태의 성공적인 컴백이 갖는 의미는 남다르다. 1990년대부터 2000년대까지 전성기를 구가한 가수 중 지금까지 꾸준한 활동을 이어오고 있는 그룹은 코요태가 유일무이하다. 최장수 혼성그룹이기도 한 코요태는 제이지스타와 전속계약 후 ‘GO’, ‘영웅’, ‘반쪽’, ‘바람’, ‘사계’ 등 신곡을 발매하며, ‘남녀노소 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 댄스곡’이라는 자신들의 색깔을 베이스로한 변화를 꾀하며 다채로운 모습을 보여줬다.

코요태의 행보는 이번 신곡 ‘콜미’를 통해 시너지를 일으키며 대중의 반응을 이끌어냈다는 평가다. 멤버들 또한 이번 컴백에 앞서 ‘유퀴즈 온 더 블럭’, ‘전지적 참견 시점’ 등 다양한 예능프로그램에 출연하며 신곡을 미리 공개, 예열을 마쳤던 만큼 반응 역시 그 어느 때보다 뜨거운 상태다. 대중은 “코요태의 근본”, “코요태 아니면 할 수 없는 곡이라 더욱 귀하다”, “노래방 가창곡 1개 추가됐다”, “코요태의 행보가 정말 존경스럽다” 등 반응을 보이고 있다.

이처럼 ‘콜미’가 뜨거운 반응을 얻고 있는 가운데, 코요태는 지난 8일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 음악방송에 출연하며 신곡 무대를 최초 공개하는 한편, 콘서트를 통해 대중과 호흡할 계획이다.