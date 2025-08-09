“전당대회 서로 비방하는 난장으로 변해”

“당, 일부 인사만 경고 조치 명백히 미흡”

김문수 국민의힘 당대표 후보가 4일 서울 여의도 국회 의원회관에서 투게더포럼이 주최한 시국토론회에 참석해 한국사 강사 출신 유투버 전한길 씨를 찾아가 인사하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=신대원 기자] 김문수 국민의힘 당대표 후보는 전당대회 대구·경북 합동연설회 사태와 관련 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨를 옹호하면서 당이 이재명 정부와 더불어민주당과 싸워야한다고 주장했다.

김 후보는 9일 페이스북에 올린 글에서 “어제 열린 국민의힘 전당대회를 보며 많은 국민과 당원께서 크게 실망하셨을 것”이라면서 “당대표 후보로서 무거운 책임과 함께 송구한 마음을 전한다”고 밝혔다.

그는 “비전을 제시해야 할 전당대회가 서로를 비방하는 난장으로 변했다”며 “내부 인사를 주적으로 삼아 총구를 겨누어서야 되겠느냐”고 반문했다.

이어 “우리의 주적은 폭주하는 독재 이재명 정권, 그리고 야당을 적으로 삼는 정청래 민주당”이라고 주장했다.

또 “어제 당이 일부 인사에게만 경고 조치를 내린 것은 명백히 미흡했다”면서 “균형 잡힌 대응이 없다면 분란과 갈등은 돌이킬 수 없을 만큼 커질 것”이라고 지적했다.

당이 전날 대구·경북 합동연설회 소동을 이유로 전 씨의 향후 전당대회 행사 출입을 금지한 것을 비판하며 사실상 전 씨의 손을 들어준 셈이다.

이와 관련 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 전날 긴급 지시사항을 통해 축제의 장이 돼야 할 전당대회를 분열과 갈등의 장으로 만들었다고 엄중 경고하고 전 씨를 포함해 대의원 자격이 없는 인사의 향후 전당대회 관련 행사 출입을 금지했다.

전 씨는 전날 대구·경북 합동연설회 도중 찬탄(윤석열 탄핵 찬성) 진영 후보의 연설 때 당원들에게 ‘배신자’를 외치도록 유도했고, 이에 찬탄 진영 후보 지지자 일부가 전 씨를 향해 물병을 던지는 등 항의하면서 장내 소동이 빚어졌다.

전 씨는 책임당원이나 선거인단에 포함된 일반당원이 아니지만 기자 자격으로 연설회장에 출입했다.

아울러 김 후보는 “3선 국회의원, 재선 경기도지사, 고용노동부 장관 등을 역임하며 늘 갈등을 풀고 수습하는 최전선에 있었다”면서 “당대표가 돼 갈등을 녹여 용광로처럼 하나로 묶어내겠다. 그 과정에서 불순물이 있다면 철저히 걸러내겠다”며 지지를 호소했다.


