이상민 전 장관 구속적부심 기각 재판부 “증거 인멸 염려 있어”

[헤럴드경제=박지영 기자]이상민 전 행정안전부 장관이 구속이 적법했는지 다시 판단해달라며 법원에 구속적부심을 신청했지만 기각됐다. 이 전 장관의 구속적부심을 심사한 재판부는 “계속 구금할 필요가 있다”고 단호하게 적었다.

8일 서울중앙지방법원 형사항소8-1부(부장 차승환·류창성·최진숙)는 이날 오후 4시 10분께 이 전 장관에 대한 구속적부심사 심문기일을 진행한 뒤 약 6시간이 지난 9시 40분께 이 전 장관 측의 청구를 기각했다. 재판부는 “피의자 심문결과와 사건 기록에 의하면 구속 요건 및 절차에 법규에 위반했다고 볼만한 자료가 없다”며 “증거인멸의 염려가 있다고 믿을만한 충분한 이유가 있어 계속 구금할 필요도 있다”고 설명했다. 이 전 장관은 내란 우두머리 종사, 직권남용 권리행사 방해, 위증 등 혐의를 받는다.

구속적부심이란 구속 당한 피의자가 구속이 적절했는지 따져달라며 법원에 제기하는 절차다. 법원은 구속적부심 청구서 접수 48시간 이내에 구속 피의자를 심문하고 관계 서류와 증거물을 조사해 판단해야 한다. 구속적부심에는 기존 영장전담 판사가 아닌 다른 판사가 관여하며, 서울중앙지법은 합의부에서 결정한다. 구속이 부당하다고 판단할 경우 피의자를 석방할 수 있다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란특검팀(특별검사 조은석)은 이날 진행된 구속적부심에서 85장의 PPT 자료와 110쪽에 달하는 의견서를 제출했다. 이윤제 특검보를 중심으로 고등검찰청 부장검사와 4명의 검사가 참여했다.

박지영 특검보는 “영장이 발부된 이후에 추가 조사를 통해 확보된 게 더 있어 이를 보완해 적부심에 대응했다”며 “이상민 전 장관도 범행을 부인하고 있어 (범죄) 소명 부분에 대해서도 적극적으로 다시 주장했다. 구속 이후 사정이 변경된 부분이 없다는 점도 설명했다”고 말했다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사 중인 내란특검팀(특별검사 조은석)은 이 전 장관이 ▷계엄 주무 장관으로서 비상계엄 선포를 막지 않은 점 ▷비상계엄 선포 이후 소방 당국에 언론사 단전·단수를 지시한 점 ▷윤 전 대통령 탄핵 심판에서 허위 증언한 점 등을 들어 구속영장을 청구했다.

서울중앙지방법원 정재욱 영장전담 부장판사는 지난 1일 “죄를 범했다고 인정할 만한 상당한 이유가 있고 증거 인멸 우려가 있다”며 이 전 장관에 대한 구속영장을 발부했다. 당시 이 전 장관과 한덕수 전 국무총리가 문건을 들고 이야기를 나누는 모습이 담긴 대통령실 폐쇄회로(CC)TV가 결정적인 역할을 한 것으로 전해진다. 내란특검팀은 이 전 장관의 구속 기한 연장을 신청했고 법원은 이를 받아들였다. 구속 기한은 오는 19일까지였으나 구속적부심에 소요된 시간을 고려해 다소 늦춰질 예정이다. 내란특검팀은 빠른 시일 안에 이 전 장관을 추가 소환해 수사를 진행할 방침이다.