‘열린도서관’으로서 공공건축의 새로운 가능성 제시 평가 금상 해운대구 ‘에케’ 등 총 8개 작품 수상

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 올해 ‘부산다운건축상’ 대상은 주례열린도서관에 돌아갔다.

부산시는 8일 2025 부산다운 건축상 수상작으로 8개 작품을 선정, 발표했다. 지난 3월부터 6월까지 공모를 진행해 총 54개의 후보 작품이 접수됐다. 대상에는 ‘주례열린도서관’이 선정됐다.

주례열린도서관은 공공복합문화공간으로 폐쇄적인 도서관 구조에서 벗어나 어른과 아이가 함께 머무를 수 있는 개방형 공간을 구현한 점을 높이 평가받았다. 또 실내 열린 공간과 개방적 층간 구조로 공간을 유기적으로 연결한 것은 물론 자연과 연계된 테라스와 넓은 경사 산책로를 통해 시민에게 휴식과 독서가 공존하는 힐링 공간을 제공함으로써 ‘열린 도서관’이라는 과제를 실현하고 공공건축의 새로운 가능성을 제시했다.

금상에는 해운대구에 있는 복합상업문화공간 ‘에케(Ecke)’다. 에케는 독일어로 ‘모퉁이’라는 뜻으로 이름에 걸맞게 해운대 달맞이길의 경사진 삼각형 모퉁이 대지에 조성, 부산만의 입체적 지형과 도시맥락을 적극적으로 반영한 점이 높이 평가 받았다. 지하 1층부터 지상 2층까지 각각의 층이 도로와 직접 연결돼 다양한 방향에서 자연스럽게 진입할 수 있도록 설계됐다.

또 은상에는 남구 ‘우암도서관’과 부산진구의 숙박시설 ‘어반에그’가 선정됐다. 동상에는 부산 최초 클래식 음악 전문공연장인 ‘부산콘서트홀’과 의류 및 라이프스타일 편집숍 ‘루프트민락’이, 장려상에는 창신정밀(CSTC)의 사무동 리모델링 프로젝트와 연제구에 있는 통합돌봄시설 ‘부산돌봄빌딩’ 등이다.

수상 건축물에는 기념 동판이 부착된다. 또 다음 달 17일부터 21일까지 부산 벡스코에서 열리는 부산건축제에서 시상, 전시될 예정이다.

한편 부산다운건축상은 매력적인 해양도시 부산의 정체성과 가치를 잘 살린 우수 건축물을 발굴하기 위해 2003년 제정됐다.