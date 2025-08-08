국내 사업 매출 1년 새 11.4% 성장 국내 렌탈 순증만 16만대 기록

[헤럴드경제=김광우 기자] 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 경영실적 발표를 통해 2025년 2분기 연결 기준 매출액이 1조2589억원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했다고 8일 밝혔다.

2분기 영업이익은 2427억원으로 전년 동기 대비 14.9% 늘었다. 이로써 올해 상반기 누적 매출액은 전년 동기 대비 16.8% 오른 2조4338억원, 영업이익은 12.1% 증가한 4540억원을 기록했다.

2025년 2분기 코웨이 국내 사업 매출은 전년 동기 대비 11.4% 성장한 7303억원을 달성했다.

코웨이는 아이콘 프로 등 정수기 4종과 노블 제습공기청정기 등 제습기 2종을 잇달아 출시했다. 이처럼 제품 라인업을 강화하고 주요 제품군 전반에서 견고한 판매 성장을 이룬 결과, 2분기 국내 렌탈 계정 순증은 16만대를 기록했다는 게 코웨이 측의 설명이다.

코웨이 해외법인의 2분기 매출액은 4728억원으로 전년 동기 대비 23.7% 증가했다. 주요 법인인 말레이시아 법인의 매출액은 전년 동기 대비 23.9% 상승한 3555억원을 기록했다. 미국 법인은 전년 동기 대비 1.0% 증가한 581억원, 태국 법인은 전년 동기 대비 49.5% 증가한 429억원의 매출액을 달성했다.

김순태 코웨이 CFO는 “R&D, 마케팅, 디지털 전환 등 핵심 분야에 대한 그간의 투자가 가시적인 성과로 나타나기 시작하며 국내 및 해외 모두에서 두 자릿수 고성장을 지속하고 있다”며 “하반기에도 얼음정수기와 비렉스(BEREX) 침대·안마의자를 필두로 높은 판매 성과를 창출하며 압도적인 시장 리더십을 공고히 해나가겠다”고 말했다.