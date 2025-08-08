[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)는 소상공인의 경제적 부담을 완하하기 위해 노후 간판 교체비를 최대 200만원까지 지원한다고 8일 밝혔다.

새롭게 교체하는 간판은 광고물 가이드라인을 준수하되 업소별 특징을 반영한 디자인으로 제작할 수 있다. 에너지 절감과 탄소중립 실현을 위해 모두 ‘LED벽면이용 간판’으로 설치된다.

지원 대상은 동작구에서 영업 중인 소상공인이다. 단, 건물명 간판, 프랜차이즈 직영점, 유흥업소, 무점포 사업자 등은 제외된다.

간판개선을 희망하는 사업자는 오는 14일부터 ▷지원신청서 ▷광고 수행계획서 ▷소상공인 확인서 ▷광고물 설치 장소 현장 사진 및 원색 도안 등 구비서류를 지참해 구청 건설행정과를 방문하면 된다.

8월 31일까지 접수 후, 서류심사(신청 자격 적격여부)와 위원회 심의(개선 필요성, 디자인 적합성 등)를 거쳐 최종 대상자를 선정할 예정이다.

선정 결과는 문자로 개별 안내되며, 최종 대상자는 반드시 동작구 등록 옥외광고사업자에게 시공을 의뢰해야 보조금을 지원받을 수 있다.

기타 자세한 사항은 동작구청 누리집 ‘고시·공고’ 게시판에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 건설행정과로 하면 된다.

박일하 동작구청장은 “경기 침체가 장기화되는 상황에서 이번 간판개선 지원사업이 관내 소상공인과 지역 상권에 실질적인 도움이 되길 바란다”라며, “노후 간판 정비를 통해 쾌적한 도시경관 조성은 물론 지역경제도 활성화될 것으로 기대된다”라고 말했다.