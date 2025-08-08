[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(이수희 구청장·사진)는 해충을 통해 전파되는 감염병에 대응하기 위해 스마트 방역 장비를 새롭게 도입하는 등 방역체계를 강화하고 있다고 8일 밝혔다.

강동구가 도입한 ‘스마트 통합 해충 방제 장치’는 해충을 유인해, 살충하는 장비다. 해충 발생 신고 접수 후에 방역 약품을 살포하는 방식과 달리, 상시 방역 상태를 유지할 수 있다. 앞서 구는 민원 현황 분석과 현장 조사를 통해 방제 관리가 필요한 지역을 선정해 해충의 이동 경로에 맞춰 87대를 설치하고 지난달부터 시범 운영 중이다.

이와 함께, 구는 벌레가 좋아하는 빛을 활용한 ‘위생 해충 살충기’를 올해 22대 추가 설치해 총 70대를 운영하고 있다.

한편, 구는 기온 상승에 따라 활동이 증가할 수 있는 설치류(쥐)에 대비해, 근거리 무선통신 기술을 활용한 ‘스마트 구서 장비’도 총 80대 운영하고 있다. 지난해 전국 최초로 도입한 이후 올해 32대를 추가 설치했다. 이 장비는 쥐의 무게를 감지해 출입구를 자동 폐쇄하고, 실시간 경보를 전송해 신속하고 위생적으로 처리해 반려동물 등의 음독사고도 방지하고 있다.

정혜정 보건행정과장은 “첨단 기술을 적극 도입해 효과적이고 선제적인 방역으로 구민의 건강과 쾌적한 생활 환경 조성을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.