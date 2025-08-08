컨슈머인사이트 4만8790명 조사

[헤럴드경제=함영훈 기자] 여행 리서치 전문기관 컨슈머인사이트는 ‘2025 여행자·현지인의 국내여행지 평가 및 추천 조사(4만8790명 대상)’를 벌인 결과 ‘바다·해변’ 여행자원에 대한 여행자와 현지인의 추천율에서 삼척시가 23계단 수직상승해 1위에 올랐다고 8일 밝혔다.

삼척시는 ▷동해시 최남단 추암 촛대바위(능파대) 절경을 가장 잘 볼 수 있는 증산 해가사터(구지가의 유래지), ▷산토리니 풍으로 지은 대명 소노 솔비치, ▷밤에도 다양한 색깔의 파도가 밀려들도록 첨단조명을 설치한 삼척해수욕장, ▷지금의 7개 지자체를 거느리던 실직국 수도로서 사로국(신라)과 밀당하던 이야기와 관동팔경 중 유일한 국보인 죽서루 ▷빌보드 싱글 핫100차트 9주 연속 1위에 오른 방탄소년단(BTS)의 ‘버터’ 앨범 재킷 촬영지 맹방해수욕장, ▷660m로 짧아서 남녀노소,장애인 모두가 편하게 절경의 엑기스만을 즐기는 초곡용굴촛대바위길 해상 데크 산책로 ▷‘한국의 나폴리’라 불리는 장호-용화-궁촌 미항 라인, ▷해안 레일바이크와 해상 케이블카, ▷사진가의 선 위치와 앵글도 저작권이냐는 문제를 두고 논란을 일으켰던 호산해변 월천 솔숲 ▷바다와 멀지않은, 5억년된 국내 최대 고생대동굴 환선굴과 대금굴 등을 보유하고 있다.

최근 불거진 바가지와 불친절 논란에서 벗어나기 위해 군수가 직접 나서 문제점의 발본색원에 나선 울릉도(83.1%)가 2위, 통영시(80.6%), 신안군(80.4%), 남해군(80.3%)이 각각 3~5위에 뽑혔다.

강원도는 기초지자체 20위권에 삼척 외에도 양양, 동해, 강릉, 속초까지 5곳이 포함돼 가장 많았다. 이어 전남(4곳), 경북·경남·부산(각 3곳), 충남(2곳) 순이었다.

2021년 조사 당시 남해안의 남해·거제·진도·여수, 서해안의 태안·보령 등이 강세를 보였지만, 강원과 경북 동해안 지역은 서핑을 동해시 대진 등으로 확장하고, 경동지괴 지형 때문에 바다에서 매우 가까운 계곡 트레킹, 해양 레포츠, 울진 국립해양박물관 등 다채로워진 콘텐츠를 앞세워 차별화에 성공했다. 올해 벽두 개통된 동해중부선(삼척~포항) 역시 호재로 작용했다.

광역지자체 단위로는 제주특별자치도가 바다·해변 부문 뿐 만 아니라, 물놀이·해양스포츠 부문, 낚시 부문 등 3개 해양관광 모두 1위를 차지했다.

부산광역시는 해운대·광안리·송정 등 유명 해수욕장 인지도를 바탕으로 바다·해변 부문 2위를 차지했고 물놀이·해양스포츠에서도 3위에 올랐으나, 낚시(11위)는 다소 밀렸다. 울산은 바다·해변(3위), 전남은 낚시(2위), 강원은 물놀이·해양스포츠(2위)에서 강세를 보였다.

물놀이·해양스포츠 부문 기초지자체는 부산 수영구(37.1%)가 1위를 차지했으며, 강원 삼척시(34.2%)와 양양군(34.1%)이 근소한 차이로 뒤를 이었다. 수영구는 광안리 해변의 요트투어·야경·대형이벤트가, 삼척과 양양은 서핑·차박·캠핑 등 레저형 여행의 확산이 추천율 상승을 이끌었다.

낚시 부문에서는 인천 옹진군(33.8%)이 1위를 기록했다. 선재바다낚시공원, 영흥바다낚시터 등의 풍부한 낚시 인프라가 영향을 미쳤다. 이어 신안(2위), 진도(3위), 완도(4위), 고흥(5위) 등 전남 섬 지역이 전통의 낚시 명소로서 명성을 지켰다. 충남 태안과 경북 영덕은 3개 부문 모두에서 10위권에 진입해 다목적 해양 관광지로서의 경쟁력을 보여줬다.

해양 여행자원 3개 분야 추천율 상위권 지역은 과거보다 세분화되고 있다. 바다·해변 1위로 떠오른 삼척(’19년 대비 +23위)은 물론 물놀이·해양스포츠의 경기 시흥(+96위), 낚시의 경북 포항(+24위) 등 단번에 수십 계단씩 도약한 신예 지자체가 다수 눈에 띈다.

해수욕·휴양 위주의 정적 콘텐츠에서 서핑·요트·캠핑 등 동적 콘텐츠로 수요가 다양해진 데 따른 것이다. 지자체의 콘텐츠 개발 역량과 브랜드 전략이 향후 순위 경쟁의 주요 변수가 될 것으로 보인다.