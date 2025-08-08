[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구 신월시영아파트가 3149가구 대단지 아파트로 재탄생한다.

서울 양천구(구청장 이기재)는 지역 재건축 최대 규모로 꼽히는 신월시영아파트 정비구역 지정이 7일 최종 고시됐다고 8일 밝혔다.

1988년 준공된 신월시영아파트는 준공 후 37년이 경과되어 노후 주거환경 개선이 시급한 지역이다. 지난 2023년 1월 안전진단을 통과하고 같은 해 7월 신속통합기획 접수 이후 2년여 만에 정비 계획안을 확정했다.

계획안에 따르면 이 단지는 용적률 249.98%를 적용해 기존 12층, 2256가구에서 최고 21층, 3149가구로 탈바꿈한다. 특히 주변 자연환경을 고려한 녹지축과 도로, 공원, 주차장 등 정비기반시설 조성을 통해 보행 친화적 숲세권 단지로 재탄생할 전망이다.

이를 위해 단지 중앙에 위치한 신월근린공원은 북측으로 이전 재배치해 ▷지양산 ▷한울공원 ▷독서공원 ▷오솔길공원의 산책로가 연결되는 총 2.3㎞ 길이의 공원산책로를 조성한다. 단지 내에는 편리하고 안전한 공공보행통로와 학교가는 길을 만든다. 주민들을 위한 보육시설, 시니어 커뮤니티 등 공공편의시설도 들어선다. 단

구는 향후 사업시행자 지정, 통합심의 등 본격적인 재건축 추진을 위한 절차가 신속하게 진행될 수 있도록 지원할 계획이다.

이기재 양천구청장은 “신월시영아파트가 지역을 대표하는 자연 친화적 공원단지로 거듭날 것”이라며, “지역 주민의 숙원이었던 재건축이 신속하게 진행되어 안정적인 주택공급과 노후 주거환경이 신속히 개선될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.