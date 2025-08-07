[헤럴드경제=최은지 기자] 넷플릭스 역대 흥행 영화 4위를 기록하며 전 세계 광풍을 일으키고 있는 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’. 주인공들이 병원을 찾는 장면에 전 세계 시청자들이 주목했다. 병원의 이름은 ‘‘HAN의원’. 즉, 한의원을 찾아 한약을 먹는 주인공들이다.

전 세계 시청자들이 K팝, K영화, K드라마를 통해 한국의 의료서비스를 접하는 시대다.

실제 한국보건산업진흥원이 7일 발표한 ‘2024년 한국 의료서비스 해외 인식도 조사 보고서’에 따르면 K-컬처가 한국 의료서비스 이용에 영향을 미친다는 의견이 86.3%로 조사됐다. 이중 긍정적으로 작용한 비율은 48.6%에 달했다.

보산진은 “전 세계적으로 확산되고 있는 한류 콘텐츠가 한국의 바이오헬스 제품의 구매에도 영향을 미치는 것”이라고 분석했다.

K-컬처가 한국 의료서비스를 이용하는데 의사결정에 미치는 영향 정도를 점수화한 결과 국가별로는 호주가 86.5점으로 가장 높았다. 이어 인도네시아가 82.2점 태국이 81.7점, 미국이 79.3점, 베트남이 74.1점, 싱가포르가 70.5점 순이었다. 중국은 65.1점, 카자흐스탄은 58.8점 등이었다.

전 세계 바이오헬스 산업을 선도하는 19개 국가에 대한 인식 조사 결과, 한국은 화장품 분야에서 1위를 차지했다. 2022년 조사 시작 이래 화장품이 1위에 오른 것은 이번이 처음이다. 의료서비스분야는 5위, 의료기기·의약품는 각각 6위로 조사됐다.

한국 제품 중 이용 경험률이 가장 높은 품목은 ‘한국 음식’이 55.6%, ‘한국 화장품’이 55.5%로 나타났다. 한국 음식과 화장품에 대한 경험은 휴대폰 및 주변기기(52.8%), 가전제품(51.0%)보다도 앞섰다. 대만, 베트남, 태국, 인도네시아, 싱가포르 등에서 전반적으로 경험률이 높은 것으로 조사됐다.

한국의 의료서비스 수준 인지도는 68.1%로, 전년(64.9%) 대비 3.2%p 상승했다. 인도네시아, 호주, 아랍에미리트(UAE) 등이 인지도 상승을 견인했다. 진출 한국 병원에 대한 인지도는 57.9%로, 전년(56.4%) 대비 1.5%p 상승했다. UAE, 인도네시아, 카자흐스탄, 태국 등에서 인지도 향상이 두드러지게 나타났다.

한국 병원을 이용할 때 주요 결정 요인으로 ‘전문병원 및 의사의 추천’이 가장 큰 영향을 미쳤으며, 한국 병원의 경우 ‘SNS 평가 및 이용후기’가 2순위로, 연령이 낮을수록 SNS의 영향을 많이 받는 것으로 분석됐다.

해외 소비자들은 한국 의료서비스를 떠올리면 ‘기술의 우수성’(67.5점)을 가장 많이 떠올리는 것으로 나타났다. 신뢰성(66.9점), 접근성(62.8점), 가격 합리성(62.1점)이 뒤를 이었다.

중국과 베트남, 대만, 태국 등은 한국 의료서비스에 대한 인식과 한국을 방문한 해당 국가의 환자 수가 높은 국가로 조사됐다. 보산진은 “인도와 인도네시아, 중동 국가는 외국인 환자 유치실적이 낮은데 비해 한국 의료서비스에 대한 인식이 높은 국가로, 향후 적극적인 유치 채널의 발굴이 필요하다”고 분석했다.

한동우 한국보건산업진흥원 국제의료본부장은 “이번 조사는 한국 의료서비스에 대한 인지도와 호감도를 국가별로 정밀하게 분석하고, 바이오헬스 제품과의 연계성을 종합적으로 진단한 첫 단독 조사로 의의가 크다”며 “조사 결과는 한국 의료서비스의 글로벌 브랜드 전략 및 국가별 진출 우선순위 설정, 현지화 마케팅 전략 수립에 실질적인 지표로 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이 조사는 한국 바이오헬스 산업의 국가브랜드 파워와 국제 경쟁력의 정기적 모니터링 및 시계열 분석을 통해 국내 기업과 의료기관의 해외 진출시 국가별 맞춤형 전략 수립에 활용을 위해 2021년부터 매년 시행해 오고 있다.

조사 대상 국가는 한국 의료기관의 진출·환자유치 및 바이오헬스 제품 수출 상위국인 미국, 중국, 일본 등 15개 국가(22개 도시)이며, 이들 국가의 일반소비자 6800명을 대상으로 온라인 조사가 진행됐다.