[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 ‘샵’ 출신 방송인 이지혜가 정치적 성향을 둘러싼 악성 메시지를 공개하며 불쾌함을 드러냈다.

이지혜는 지난 6일 자신의 SNS에 “저는 좌파도 우파도 아닙니다. 정치색이 없습니다. 이런 막말은 삼가 부탁드립니다”라고 적었다.

공개된 사진에는 한 네티즌이 이지혜에게 보낸 다이렉트 메시지(DM) 내용이 담겨 있었다.

메시지에는 “XXX아, 좌파였냐? 그동안 재밌게 봤는데 바로 구독 취소다”, “XXX들도 너 닮아서 멍청하고 못생기게 크겠네”, “중국 가서 활동해라” 등 도를 넘는 인신 공격성 발언이 포함돼 충격을 자아냈다.

이지혜는 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’를 통해 대중과 소통 중이다.

정치적 성향을 둘러싼 일부 누리꾼의 무분별한 비방이 이어지자 이지혜가 대응한 것으로 보인다.

누리꾼들은 이지혜를 향한 부당한 악플에 “심각한 혐오 표현”, “고소해야 한다”는 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.

이지혜는 1998년 샵으로 데뷔해 ‘내 입술 따뜻한 커피처럼’ ‘텔미 텔미’ 등 히트곡을 냈다. 2002년 팀이 해체된 뒤 솔로 가수로 활동했다.

연기자로도 전향해 영화 ‘킬링 타임’(2012) ‘90분’(2012), 드라마 ‘당신의 여자’(2013) 등에 출연했다.

2017년 세무사와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.