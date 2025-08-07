-대규모 드론쇼와 불꽃쇼·새시대통일의노래 10주년 특별무대 등 시민 참여·후원으로 완성

-광복 80년·분단80년… 시민이 주도하는 진정한 광복과 국민대통합의 장 기대

광복 80주년을 맞아 오는 8월 15일 뚝섬한강공원 일대에서 1만 6천여 명의 시민이 참여하는 ‘2025 코리안드림 한강대축제’가 개최된다.

‘한강의 기적을 넘어, 국민대통합과 한반도 통일로’를 주제로 열리는 이번 축제는 시민들의 자발적 참여를 통해 진정한 광복의 의미를 되새기고, 통일의 염원을 함께 나누는 대규모 시민 주도형 행사다. 코리안드림 한강대축제 조직위원회(대회장 정운찬, 공동조직위원장 정우택·이종걸)는 이번 축제를 통해 통일이 정치와 이념의 문제가 아닌 문화와 시민의 참여로 실현될 수 있음을 알리고자 한다.

1부 광복절 시민 기념식 및 시민 대합창 (19:00 ~ )

저녁 7시부터 시작되는 1부 기념식에서는 ‘한강의 기적을 넘어 통일로’라는 주제 영상 상영을 시작으로, 정운찬 대회장의 개회선언, 정우택·이종걸 공동조직위원장의 환영사가 이어진다. 이후 트롯가수 김다현과 역사어린이합창단, 일천만이산가족합창단이 서울그랜드필하모닉오케스트라의 연주에 맞춰 4천여 명의 시민들과 대합창을 펼친다.

2부 새시대통일의노래 캠페인 10주년 기념 특별곡 라이브 무대 (20:00 ~ )

오후 8시부터는 ‘새시대통일의노래 캠페인’ 10주년을 기념하는 일곱 번째 특별 음원 <코리안드림, 오라 영광의 빛이여!>의 첫 라이브 무대가 진행된다. 영화 ‘아가씨’, ‘택시운전사’ 등의 음악을 맡았던 홍대성 음악감독이 작사작곡한 이 곡은 보이스코리아 출신 여성보컬 4인방 ‘손이지유(손승연, 이예준, 지세희, 유성은)’와 역사어린이합창단, 서울그랜드필하모닉오케스트라가 함께하는 이 무대는 통일을 향한 염원과 감동을 담은 퍼포먼스로 기대를 모으고 있다.

3부 시민 후원으로 제작된 1,200대 드론쇼와 축하공연, 불꽃쇼 (20:20 ~ 21:15)

행사의 하이라이트인 3부에서는 시민들의 후원으로 제작된 1,200여 대의 드론이 한강의 밤하늘을 수놓는다. 특히 이번 드론쇼에서는 전 세계적인 열풍을 일으키고 있는 넷플릭스 장편 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)에 등장하는 전령 호랑이 ‘더피’의 모티브가 된 까치 호랑이를 비롯해 한반도 지도, 평화의 비둘기, 태극기, 광복절 80주년 기념 로고 등이 대규모 드론 아트쇼를 통해 한강 밤하늘에 구현된다. 그리고 트롯가수 김다현, 손이지유, 뮤지컬 배우 김소현·손준호 부부도 참여해 축하공연을 펼치며, 대망의 광복 80주년 기념 불꽃쇼로 대축제의 피날레를 장식할 예정이다.

조직위원회는 “이번 행사가 광복과 분단 80년이라는 역사적 의미를 되새기며, 문화와 시민 참여를 통해 통일에 대한 국민적 공감대를 확산하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

행사 당일 현장 관람은 무료이며 행사 관련 자세한 정보는 ‘2025 코리안드림 한강대축제’ 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.