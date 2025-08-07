NHN KCP, 키프리스 ‘USDW’ 등록 카카오·두나무·네이버·토스도 준비

국내 정보통신기술(ICT) 대표 기업들이 ‘스테이블코인’ 사업 준비에 본격적으로 속도를 내고 있다. 카카오, 네이버 등을 비롯해 NHN도 원화 스테이블코인에 이어 미국 달러 스테이블코인 상표까지 등록하고 사업 채비에 나섰다. 국내에도 스테이블코인 시장이 꿈틀거리기 시작하면서, 선제적으로 대응하기 위한 ICT 기업들의 행보가 잇따를 전망이다.

▶NHN, 원화 이어 미국 달러 상표까지 등록 마쳐=7일 헤럴드경제 취재에 따르면 NHN 자회사 NHN KCP는 지난달 17일과 29일 ‘USDW’라는 이름의 달러 스테이블코인 상표를 특허정보 검색 서비스 키프리스에 등록했다. 지난 6월 원화 스테이블코인 관련 상표 11종을 잇따라 등록한 데 이은 추가 행보다. NHN KCP는 NHN의 핀테크 부문 자회사로, NHN 그룹의 결제대행(PG) 서비스를 담당하고 있다.

NHN KCP는 스테이블코인을 활용한 사업 모델을 폭넓게 검토 중이다. 특히 원화 스테이블코인 뿐만 아니라 미국 달러 스테이블코인 발행까지 염두, 글로벌 시장 진출을 모색하는 분위기다. NHN KCP 관계자는 “모든 가능성을 열어둔 채 스테이블코인 사업을 다각도로 검토하고 있다”며 “달러 기반 스테이블코인을 활용한 해외 결제 서비스 확장 등도 고려 중”이라고 설명했다.

업계에선 NHN의 행보를 두고 ‘사업 안정성 확보 전략’이라는 해석이 나온다. 원화 스테이블코인이 제도권에 안착되지 않은 초기 단계인 만큼, 이미 글로벌 유통 기반이 마련된 달러 스테이블코인 사업을 병행해 안정성을 꾀한다는 분석이다.

▶카카오·네이버·두나무·토스 등도 잰걸음=국내 대표 ICT기업들은 일찌감치 스테이블코인 사업 준비에 시동을 건 상태다. 특히 금융·결제가 접목된 서비스를 보유한 플랫폼 기업을 중심으로 움직임이 활발하다.

카카오 그룹은 카카오·페이·뱅크 계열사가 스테이블코인 태스크포스(TF)를 꾸리고 전사 차원의 전략 구상에 나섰다. 플랫폼·결제·수탁까지 스테이블코인 사업에 유리한 핵심 관련 계열사들을 보유하고 있는 만큼, 적극적으로 대응에 나설 것으로 보인다. 카카오 그룹은 정신아 카카오 대표, 신원근 카카오페이 대표, 윤호영 카카오뱅크 대표가 멤버로 직접 참석해 매주 회의를 개최, 미래 먹거리로 스테이블코인 사업에 힘을 싣고 있다.

네이버도 결제 인프라를 갖춘 네이버페이를 중심으로 스테이블코인 사업을 구상 중이다. 차민주 기자