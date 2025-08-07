[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 옛 부산시장 관사로 지난해부터 전면 개방된 도모헌이 1년도 안돼 누적 방문객 30만명을 돌파했다. 부산시가 예측한 연간 방문객 20만명을 훌쩍 뛰어넘은 것이다.

부산시는 7일 도모헌이 지난해 9월 24일 개관 이후 누적 방문객 수 30만명을 돌파했다고 밝혔다. 도모헌은 과거 부산시장의 관사였던 열린행사장을 복합문화시설로 새로 단장해 일반 시민들에게 40여년 만에 전면 개방한 공간이다.

이번 ‘방문객 30만 명 돌파’는 시의 연간 목표인 20만명을 훨씬 웃도는 실적이다. 개관 6개월 만인 지난 4월 이미 연간 목표치였던 누적 방문객 20만명을 돌파한 바 있다. 하루 평균 1300여명이 도모헌을 찾은 셈이다.

시에 따르면 이는 부산 제1호 생활정원으로 지정된 소소풍 정원과 다채로운 프로그램 운영 등으로 방문객 수가 꾸준히 늘어난 결과다.

실제 도모헌 정원은 테마별로 ▷잔디정원 ▷연못정원 ▷참여정원(조각 및 기념수) ▷조형소나무정원으로 이루어져 있으며 소나무, 청나래고사리, 층꽃나무 등 252종 4만7650본의 식물이 식재됐다. 최근에는 휴게테이블과 평상 쉼터 등 야외 편의시설을 확충해 산보 등을 즐길 수 있도록 했다.

또 상반기 중 소소풍 페스티벌, 러브앤피스 가구전시, 아트부산 작품 전시 등 다양한 문화 프로그램을 진행했으며 ‘공간해설 투어’, 부산지역 분야별 리더의 성공담을 듣는 ‘부산스토리’, 삶의 의미를 찾는 ‘부산학교’ 등 강연도 진행됐다.

시는 하반기에도 ▷미디어파사드 활용 문화 콘텐츠 ▷도모헌 개관 1주년 기념행사 ▷명사 특별 강연 프로그램 ▷40만 번째 방문객 특별이벤트 등 프로그램을 기획해 도모헌의 가치를 높여나간다는 계획이다.