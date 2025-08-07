갤럭시 워치8 센서 기술로 헬스케어 변혁 심전도 등 심장 관리·수면 습관 개선 기능 등 세계 최초 스마트워치에 항산화 지수 측정 기능도 담아

[헤럴드경제=차민주 기자] 병원 진료실에서만 확인할 수 있었던 심장 박동을 이제 스마트 워치로 손목 위에서 모니터링할 수 있게 됐다. 정기 검진에서 발견하기 어려운 불규칙한 심장 박동까지도 스마트워치가 잡아낸다.

삼성전자가 갤럭시 워치8 시리즈의 웨어러블 센서 기술을 활용해 헬스케어 생활 변혁에 나선다. 심장 관리와 수면 습관에 대한 지속적인 피드백을 통해 예방 관리 기능을 집중적으로 선보인다.

최종민 삼성전자 MX사업부 헬스 하드웨어 개발그룹 상무는 7일 서울 중구 태평로 빌딩에서 열린 브리핑에서 “고도화된 워치 센서 기술을 통해 사용자들이 건강한 습관을 형성하고, 이상 징후를 조기에 감지해 예방할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

최신 갤럭시 워치8에 적용된 웨어러블 센서는 기기의 센서가 심박수, 수면 스트레스 등 다양한 사용자 신체 지표를 감지·측정해 건강 정보를 통합하는 기술이다.

센서 기술을 기반으로, 갤럭시 워치8 시리즈에는 혈관 스트레스와 심전도(ECG) 모니터링 등 심혈관 건강 관리 기능이 대폭 강화됐다.

최 상무는 심전도 모니터링 기능을 통해 이소성 박동을 감지할 수 있다고 설명했다. 이소성 박동은 정기 검진에서도 발견하기 어려운 불규칙한 심장 박동이다. 빈도가 높을 경우 심방세동으로 이어져 뇌졸중과 심부전 위험이 커진다. 최 상무는 “갤럭시 워치8 시리즈는 이소성 박동의 빈도까지 계산해, 진료실에서만 확인할 수 있었던 검사 결과를 손목 위에서 모니터링할 수 있도록 했다”고 했다.

혈관 스트레스도 관리한다. 이는 수면 중 혈액 흐름과 관련된 광학 신호인 ‘광학심박센서(PPG) 신호’를 측정해 혈관계의 상태를 평가하는 지표다. 혈액의 양과 혈관 경직도를 측정한 후, 혈관에 가해지는 스트레스 변화를 분석해 심장 건강 정보를 제공한다. 최 상무는 “이 수치는 식습관, 스트레스, 휴식 등 다양한 요인에 따라 달라진다”며 “꾸준한 모니터링을 통해 생활 습관을 개선하고 심혈관 질환 위험을 줄일 수 있다”고 했다.

이와 함께 삼성전자는 세계 최초로 스마트워치에 항산화 지수 측정 기능을 담았다. 업그레이드된 바이오액티브 센서로 5초 만에 체내 항산화 성분인 ‘카로티노이드’ 수준을 측정해 부족 혹은 적정 수준을 표시해 준다. 피부 카로티노이드는 채소 과일 섭취 지표다. 암이나 각종 만성 질환 예방에 참고할 수 있다.

아울러 갤럭시 워치8에는 수면 관리를 위한 취침 시간 가이드 기능도 고도화 됐다. 취침 시간 가이드 기능은 삼성전자와 카이스트(KAIST) 연구팀이 알고리즘을 공동 개발하고 삼성서울병원에서 임상 검증을 거친 기술이다. ‘Two-Process’ 수면 모델이라는 과학적 원리를 활용, 사용자가 3일간 워치를 착용하고 수면을 기록하면 생체 시계·피로도 분석을 기반으로 최적의 취침 시간을 계산해 준다.

한편, 삼성전자는 지난 2013년부터 지속해서 웨어러블 센서 기술 고도화에 심혈을 기울이고 있다. 지난 2021년에는 갤럭시 워치4 시리즈에 기존 3가지 센서(PPG·ECG·BIA)를 1개의 칩으로 통합한 ‘3-in-1 바이오액티브 센서’를 탑재했으며, 2022년에는 비접촉식 적외선 기반의 피부 온도 감지 기술을 도입했다. 특히 BIA 센서는 스페이스X사 우주비행사들의 건강을 모니터링하는 데 사용되기도 했다.