1일부터 신규 및 거래 중단 고객 대상 수수료 부담 완화로 투자 접근성 제고

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성선물은 지난 1일부터 해외선물옵션 투자자들을 위한 수수료 무료 및 할인 이벤트를 시행한다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 신규 고객뿐만 아니라 올해 6월부터 7월까지 거래가 없었던 기존 개인 고객이라면 누구나 신청 가능하다.

이벤트를 신청한 고객은 오는 12월 말까지 매월 100계약씩, 총 6개 해외 거래소의 다양한 상품을 무료로 거래할 수 있다. 무료 거래 수량을 모두 소진한 이후에는 CME 마이크로 지수 편도 0.6달러, 미니 지수 편도 2.2달러 등 할인된 수수료가 적용된다.

생애 최초 거래 고객에게는 스타벅스 커피 2잔이 지급된다.(선착순 500명) 누적 거래량 500계약을 달성할 경우 현금 30만원을 선물한다.(선착순 100명) 거래재개 고객의 경우는 거래량에 따라 매월 5만원에서 최대 30만원까지(매월 200명 대상) 현금 리워드를 받을 수 있다.

삼성선물 관계자는 “최근 미국의 관세 협상 등 글로벌 이슈로 인한 변동성 확대로 상승과 하락장 양방향에 투자할 수 있는 해외선물옵션이 주목을 받고 있다”며 “이번 수수료 이벤트를 통해 고객들이 다양한 거래소의 상품을 부담 없이 경험하고, 현명한 투자 기회를 잡으시길 바란다”고 말했다.