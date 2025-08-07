[헤럴드경제=이명수 기자] 미국 캘리포니아에서 한 중년 여성이 의류 기부함에 몸이 반쯤 끼인 채 숨진 상태로 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

지난 6일(현지시각) 뉴욕포스트에 따르면 캘리포니아 경찰은 이날 시내 자선단체 의류 보관함 안에서 한 여성의 시신을 발견했다.

당시 여성은 머리는 내부에, 다리는 바깥으로 매달린 상태였다.

이 여성은 35세에서 45세 사이로 추정되며, 정확한 신원은 확인되지 않았다.

구조대가 여성을 꺼낸 뒤 병원으로 이송했지만, 결국 사망 판정을 받았다.

경찰은 사건의 경위와 정확한 사망 원인을 밝히기 위한 조사를 진행 중이다.

지난 6월 28일 플로리다 플랜테이션에서도 유사한 사건이 발생했다.

피해자의 신원은 공개되지 않았으나, 경찰은 해당 여성이 중년이었고 노숙 생활을 하고 있었다고 밝혔다.

정확한 사망 원인은 밝혀지지 않았지만 수사 당국은 “피해자가 의류 기부함에 담긴 물건을 꺼내려 상자 안에 들어갔다가 갇히면서 결국 질식사한 것으로 보인다”고 밝혔다.

이처럼 폐쇄형 구조의 의류 기부함이 잇따라 인명 사고로 이어지면서, 미국 지역 사회에서는 안전장치 개선 필요성과 기부함 운영 실태에 대한 점검 목소리가 커지고 있다.