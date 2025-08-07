새만금청·군산대·네덜란드 프리바, 재생에너지+청년+식품 생태계 업무협약 체결

[헤럴드경제(군산)=박대성 기자] 새만금개발청이 네덜란드 기업 프리바(Priva) 및 국립군산대학교와 손잡고 친환경적인 새만금 개발과 지역 인재 육성을 위한 글로벌 협력 협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 APEC-SOM 행사를 위해 방한한 프리바 대표(메이니 프린스)의 새만금 현장 방문 희망에 따라 새만금개발청이 ‘ASK 2050 새만금 포럼’ 참석을 제안하면서 세 기관의 지속적인 협력을 위해 추진됐다.

세 기관은 협약을 통해 글로벌 기후변화 시대에 대응하기 위해 도시계획부터 재생에너지, 첨단 기술, 청년 인재 양성까지 이어지는 식품산업 생태계를 조성하는 글로벌 협력을 약속했다.

협약 내용은 △ 새만금 개발 관련 산·관·학 협력모델 구축 △ 실증 인프라 제공 및 테스트 베드 운영 △ 스마트 캠퍼스 연구개발 및 글로벌 공동 교육 프로그램 운영 △ 해외 인턴십 등 지역 맞춤형 글로벌 인재 양성 및 기술 확산 △ 푸드테크·스마트팜 등 미래 식품 비즈니스 설계 등 공동사업 발굴 △ 실무협의체 구성 및 점검 등이다.

특히 이번 글로벌 협력을 위한 논의와 약속이 일회성에 그치지 않도록 매월 첫째 주 수요일을 점검 회의 날로 명시해 협력의 지속성을 확보하고 실질적인 성과를 이루기 위한 노력을 다졌다.

협약식 이후 이어진 제3회 ASK 2050 새만금 정책 포럼에서 프리바 대표 메이니 프린스는 “인류가 직면한 기후변화는 재생에너지, 수처리·인공지능(AI) 첨단기술, 건강한 음식 등으로 대응할 수 있지만, 사람이 없이는 이러한 대안도 적용할 수 없다”면서 “지역 청년들이 함께 꿈꾸고 참여하고 연결되는 도시계획이 중요한데, 새만금은 계획도시이기에 이러한 비전을 이룰 가능성이 높다”라고 전망했다.

김의겸 새만금개발청장은 “새만금이 나아가야 할 방향은 재생에너지 기반의 새로운 산업 생태계를 구축하고, 동시에 사람이 살 곳 싶은 곳이 되어야 한다”라면서 “이러한 비전을 조속히 이루기 위해 글로벌 기업, 지역대학과 협력을 강화해 기후 위기 대응과 RE100 실현, 친환경 개발을 선도하는 새만금을 만들어 가기 위해 노력하겠다”라고 밝혔다.

프리바는 1959년 설립된 네덜란드의 세계적인 스마트팜 솔루션 기업으로서 온실 솔루션 시장 점유율과 수출 1위를 차지하는 글로벌 기업이다.