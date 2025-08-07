[헤럴드경제=고승희 기자] 갑작스럽게 세상을 떠난 알앤비(R&B) 듀오 애즈원의 이민(46, 이민영)의 장례가 비공개로 진행된다.

7일 소속사 브랜뉴뮤직은 “갑작스러운 비보에 유가족과 브랜뉴뮤직 모든 임직원들이 큰 충격과 슬픔에 잠겨 있다”며 “유가족의 뜻에 따라 장례는 조용히 진행될 예정이다”라고 7일 밝혔다.

빈소는 분당제생병원장례식장, 장지는 용인평온의숲에 마련됐다. 소속사 측은 “고인의 평안한 안식을 기원해달라”고 했다. 이민의 별세에 소속사 측은 추모의 뜻을 담아 공식 SNS 운영을 중단하고, 7일 발매 예정이었던 브랜뉴뮤직 소속사 아티스트의 음원 발매 일정을 연기했다. 소속사 측은 “이루 말할 수 없는 슬픈 소식에 깊은 애도를 표하며, 삼가 고인의 명복을 빈다”고 했다.

전날 경찰에 따르면 따르면 이민은 전날 오후 늦은 시각 자택에서 쓰러진 채로 발견됐다. 현재 경찰은 고인의 사망 경위에 대해 조사 중이다.

1999년 애즈원으로 데뷔한 이민은 ‘데이 바이 데이(Day By Day)’, ‘원하고 원망하죠’ 등의 히트곡을 냈다. 2013년 하와이에서 2세 연상의 한국인과 결혼했다. 지난 5월 KBS 2TV ‘박보검의 칸타빌레’에도 출연했고, 6월엔 신곡을 내기도 했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.