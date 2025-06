- 태국 방콕서 촬영한 뮤직비디오에 담긴 섹시한 춤선으로 전 세계 팬 홀려

- 올 상반기 펼친 솔로 싱글 프로젝트로 ‘월드 클래스 퍼포머’ 입지 탄탄히 다져

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]제이홉이 섹시한 매력으로 전 세계를 홀린다.

방탄소년단 제이홉이 13일 오후 1시(이하 한국시간) 신곡 ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’의 뮤직비디오를 공개했다. 이번 뮤직비디오는 태국 방콕에서 촬영됐다. 이국적인 풍광을 배경으로 ‘월드 클래스 퍼포머’ 제이홉의 멋진 퍼포먼스가 펼쳐진다.

영상은 흑백을 기본으로 하면서 곳곳에 강렬한 색감의 화면의 배치해 시각적인 긴장감을 준다. 곡의 비트에 맞춘 빠른 화면 전환과 독특한 카메라 앵글이 극강의 몰입감을 선사한다.

피처링에 참여한 글로릴라(Glorilla)가 뮤직비디오에 직접 출연했다. 그는 거침없는 래핑으로 두각을 나타내는 아티스트로 이번 영상에서도 카리스마 넘치는 모습을 보여준다. 글로릴라와 제이홉이 빠르게 교차 편집된 장면은 한시도 눈을 뗄 수 없다.

많은 사람이 오가는 시장에서 촬영한 군무 신은 뮤직비디오의 하이라이트다. 제이홉은 곡의 관능적인 분위기를 살린 안무를 완벽하게 소화하며 노래의 매력을 온몸으로 표현한다. 그와 합을 맞춘 댄서들이 내뿜는 에너지까지 더해져 보는 이들의 시선을 사로잡는다.

제이홉의 매혹적인 퍼포먼스는 13일 열리는 솔로 콘서트에서 직접 감상 가능하다. 제이홉은 13,14일 양일간 경기도 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 개최되는 월드투어 앙코르 공연 ‘j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ FINAL’에서 신곡 무대를 최초로 선보인다. 이날 공연은 총 15개 도시, 31회 규모로 진행된 월드투어를 마무리 짓는 자리이자 ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’ 활동의 시작을 알리는 장이 될 것이다.

한편 제이홉은 올 상반기 ‘Sweet Dreams (feat. Miguel)’, ‘MONA LISA’에 이어 ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’까지 신곡 3곡을 연달아 발표했다. 솔로 뮤지션으로서 다양한 매력을 발산함과 동시에 ‘월드 클래스 퍼포머’의 자리를 굳건히 했다.

솔로 싱글 프로젝트의 대미를 장식하는 ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’은 중독성 강한 훅(Hook)이 매력적인 힙합(Hip Hop) 장르다. 깔끔한 편곡은 제이홉의 리드미컬한 래핑을 더욱 돋보게 한다. 첫눈에 반한 상대에게 빠져든 순간의 벅찬 설렘을 노래한다.