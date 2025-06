다음달 10~13일 전국 53개 CGV에서 진행…전 상영작 ‘싱어롱’

[헤럴드경제=손미정 기자] 방탄소년단(BTS)과 세븐틴 등 케이팝(K-POP) 아티스트의 콘서트를 극장에서 즐길 수 있는 기회가 찾아온다.

CGV는 하이브 뮤직그룹 아티스트와 함께하는 K-POP 축제 ‘하이브 씨네 페스트 인 아시아(HYBE CINE FEST IN ASIA)’를 다음달 10일부터 13일까지 나흘간 전국 53개 극장에서 진행한다고 12일 밝혔다.

‘하이브 씨네 페스트 인 아시아’에서는 BTS, 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈의 콘서트 실황 영화 4편과 아티스트의 뮤직비디오를 재구성한 극장용 노래방 영상 등 총 5개의 특별 프로그램을 만나볼 수 있다. 모든 상영작은 ‘싱어롱’으로 진행해 노래를 따라부르며 관람 가능하다.

상영 영화는 ‘방탄소년단 맵 오브 더 소울 : 원(BTS MAP OF THE SOUL ON:E)’, ‘세븐틴 월드 투어 [비 더 선] - 서울 (SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - SEOUL)’, ‘투모로우바이투게더 월드 투어 <액트 : 스위트 미라지> 피날레(TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> FINALE)’, ‘엔하이픈 월드 투어 [페이트] 인 서울 (ENHYPEN WORLD TOUR [FATE] IN SEOUL)’이다. 콘서트 실황 영화는 기존에 발매된 콘서트 DVD를 극장 상영 버전으로 별도 제작했다.

상영관이 노래방이 되는 ‘하이브 시네마 노래방’도 주목할만하다. 방탄소년단, 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 르세라핌, &TEAM(앤팀), 보이넥스트도어, TWS(투어스), 아일릿, KATSEYE(캣츠아이) 등 하이브 뮤직그룹 아티스트 10개팀의 총 22개 뮤직비디오로 구성된 영상이 상영되고, 한국어 가사를 따라 부를 수 있도록 영어로 표기된 독음 자막도 제공된다.

CGV는 ‘하이브 씨네 페스트 인 아시아’ 개봉을 기념해 다양한 이벤트도 마련했다. 관람객에게 각 영화별 스페셜 굿즈를 선착순으로 증정하고, 상영 기간동안 용산아이파크몰 4층에 위치한 더 가든에서는 포토존이 마련된 ‘하이브 씨네 페스트 가든’을 선보일 예정이다. ‘하이브 씨네 페스트 인 아시아’ 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인 가능하다.

김진호 CJ CGV ICECON사업팀장은 “K-POP 아티스트를 사랑하는 팬들이 모여 함께 노래하고 춤추며 팬심을 공유할 수 있는 K-POP 축제를 극장에서 선보이게 돼 기쁘다”며 “좋아하는 아티스트의 노래를 상영관에서 마음껏 따라 부르고 즐길 수 있게 싱어롱으로 준비했으니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.