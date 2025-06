[헤럴드경제=함영훈 기자]호시노 리조트 홋카이도 코리아는 2일 호시노 리조트 토마무가 올해로 20주년을 맞이한 운카이(운해) 테라스를 기념해 토마무의 절경을 보다 편리하고 멋지게 감상할 수 있게 하는 ‘cloud9’ 계획의 7번째 시설인 클라운드 라운드(Cloud Round)를 7월부터 오픈한다고 밝혔다.

클라우드 라운드는 운해를 볼수 있는 이 일대 어느 전망 스팟 보다도 높은 위치에 있어 다양한 각도에서 운해와 구름 환상적인 모습을 감상할 수 있다.

호시노의 운해 테라스는 러브레터 촬영지 등과 함께 한국인들이 홋카이도를 방문하는 3대 이유가 되고 있다.

호시노 리조트 토마무는 홋카이도 중심부에 위치하며, 진정한 겨울을 만끽할 수 있는 싱글, 연인, 가족을 위한 고급 휴양 리조트이자 보송보송한 스노 파우더와 함께 전 세계 스키어들의 성지로 잘 알려져 있다.

일본 홋카이도에서 독보적인 테마의 고급 휴양 리조트 토마무 더 타워(Tomamu the Tower)와 전 객실이 스위트룸인 럭셔리 리조트 리조나레 토마무(RISONARE Tomamu)가 있으며, 총 객실 수 735개, 레스토랑과 바 20개 이상, 일본 최대 규모 실내풀 미나미나비치, 숲속의 레스토랑 니니누푸리, 세계적인 건축가 안도 타다오의 물의 교회, 파우더 스노를 자랑하는 부드러운 설질의 스키장, 기린노유 노천탕 등 즐길 거리가 무궁무진한 복합 리조트 단지다.

호시노 리조트 홋카이도 코리아 최근 서울에서 업계 파트너들이 참석한 가운데 개최한 그린시즌 시설 설명회를 통해 이같은 매력을 알렸다.

호시노 리조트 홋카이도 코리아는 호시노 리조트 홋카이도 시설과 아오모리 시설, 도시 관광호텔인 OMO, 1955 도쿄 베이 by 호시노 리조트 등을 한국에 알리고 있다.

호시노 리조트 홋카이도 코리아에 따르면, 아오모리 축제와 문화를 만끽할 수 있는 온천 호텔 아오모리야 by 호시노 리조트, 일본 국립공원안을 흐르는 오이라세 계류 안에 있는 유일한 리조트 호텔이라고 한다.

아오모리의 자연을 즐길 수 있는 오이라세 계류 호텔 by 호시노 리조트, 도쿄 디즈니 랜드 근처에 위치하며 1955년 미국 감성을 재현한 호텔인 1955 도쿄 베이 by 호시노 리조트 등 다양한 호시노 리조트의 시설들이 소개됐으며 참여자들의 관심을 모았다.

이번 행사에서는 호시노 리조트의 아이나이 마나부(相内学) 홋카이도 지역 총괄 매니저, 사에키마스요시(佐伯益世志) 유닛 디렉터, 김지연 매니저가 참석해 한국시장에 대한 관심과 앞으로의 계획을 밝혔으며, 홋카이도는 물론 홋카이도 지역에 호시노 리조트 시설을 늘릴 계획임을 알렸다.

호시노 리조트 토마무는 올해로 20주년을 맞이한 운카이(운해) 테라스를 기념해 다양한 이벤트를 개최할 예정이라고 한다.

또한 호시노 리조트의 개성적인 시설인 아오모리야 by 호시노 리조트, 오이라세 계류 호텔 by 호시노 리조트, 1955 도쿄 베이 by 호시노 리조트 등을 담당하는 호시노 리조트 제2 마케팅팀의 이시카와 신야(石川真也), 에하라 타다히코(江原忠彦) 마케팅 담당자는 대한항공 아오모리 직항과 JAL 이용 도쿄 경유를 통한 아오모리 여행 소개와 도쿄 디즈니 리조트를 보다 편하게 이용할 수 있는 호시노 리조트의 시설을 소개 하며 호시노 리조트의 한국 시장 홍보를 확대할 계획을 밝혔다.

함께 진행된 호시노 리조트 토마무 간담회에서는 호시노 리조트 시설을 경험한 한국의 인플루언서를 초청해 호시노 리조트 토마무와 호시노 리조트, 일본 여행에 관한 다양한 의견을 나눴으며, 이를 바탕으로 호시노 리조트 토마무와 호시노 리조트의 각 시설과 서비스를 개선해 나갈 것을 약속했다.

이번 행사에 참가한 호시노 리조트 토마무, 아오모리야 by 호시노 리조트를 비롯한 호시노 리조트의 각 시설들은 앞으로도 한국의 미디어, 인플루언서들을 초청해 호시노 리조트의 시설과 서비스를 직접 체험하고 매력을 소개할 수 있도록 할 예정이다.

호시노 리조트 홋카이도(Hoshino Resorts Hokkaido) 코리아는 2024년 6월 한국에서 새로 론칭했으며, 현재 박용준 마케팅 이사와 Tina Kim 세일즈 이사가 공동대표를 맡고 있다.

호시노 리조트 토마무를 포함해 홋카이도 내의 3개 OMO 브랜드인 OMO5 오타루·OMO5 하코다테·OMO7 아사히카와, 아오모리현의 대표 료칸 호텔(시설인)인 아오모리야 by 호시노 리조트·오이라세계류 호텔 by 호시노 리조트·1955 도쿄베이 호텔 by 호시노 리조트를 중점으로 한국에서 마케팅 및 세일즈 서비스를 지원하고 전국에 위치한 17개 OMO 브랜드의 세일즈를 지원한다.