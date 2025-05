CJ제일제당, 한정판 콜라보 제품 판매…메시지월·증정 이벤트도

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 호텔에서 열리는 세븐틴 데뷔 10주년 생일파티를 콘셉트로 ‘비비고 호텔’ 올리브영 팝업(사진)을 운영한다고 26일 밝혔다.

행사는 ‘올리브영 명동역점’에서 이날부터 6월 8일까지 2주간, ‘트렌드팟 바이 올리브영 홍대’에서 30일부터 6월 29일까지 진행한다. 세븐틴의 팀 컬러와 로고를 패키지에 적용한 비비고 김스낵·컵떡볶이·고추장·쌈장을 판매한다. 지난 23일 CJ제일제당 공식몰 ‘CJ더마켓’과 올리브영 온라인몰에 출시한 제품이다.

명동역점 팝업은 ‘K-팝 존’을 호텔 컨시어지처럼 만들었다. 트렌드팟 바이 올리브영 홍대에서는 식품 브랜드 최초로 비비고가 매장 전체 단독 팝업스토어로 선보인다.

트렌드팟 바이 올리브영 홍대에는 세븐틴 데뷔 10주년을 축하하는 포토존과 세븐틴에게 메시지를 남길 수 있는 메시지월을 설치한다. 2만원 이상 구매하면 ‘비비고 세븐틴’ 장바구니를, 3만원 이상 구매하면 피크닉 매트를 증정한다. 명동역점·트렌드팟 바이 올리브영 홍대 팝업과 온라인몰에서 행사 제품을 4만원 이상 구매하면 ‘비비고 세븐틴’ 스냅포토를 받을 수 있다. SNS(사회관계망서비스) 인증샷 이벤트도 있다.

6월에는 외국인 소비자를 대상으로 ‘세븐틴 with 비비고 쿠킹클래스’도 운영한다. 서울 중구 CJ제일제당 본사 1층에 있는 ‘CJ 더 키친(CJ THE KITCHEN)’에서 6회에 걸쳐 진행한다. ‘세븐틴 with 비비고 쿠킹클래스’도 예약을 시작한 지 일주일 만에 80% 마감되며 반응이 뜨겁다.

CJ제일제당 관계자는 팝업 행사에 대해 “‘비비고 세븐틴’ 콜라보 제품을 실물로 만날 기회”라며 “다양한 마케팅 활동으로 한국을 방문하는 관광객에게 비비고와 K-푸드의 매력을 알리겠다”고 전했다.